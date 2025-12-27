Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM chính thức "chốt" lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh

27-12-2025 - 09:49 AM | Xã hội

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh từ ngày 12 đến hết 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng)

Ngày 26-12, UBND TPHCM đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Sở GD-ĐT, thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn là từ ngày 12-2 (25 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 22-2 (mùng 6 tháng Giêng).

TPHCM thống nhất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của học sinh là từ ngày 12-2 đến hết ngày 22-2

Ngoài ra, theo đề xuất của Sở GD-ĐT TPHCM, căn cứ Quyết định 640/2025 của Chủ tịch UBND thành phố về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với các cấp học trên địa bàn, Sở GD-ĐT giao thủ trưởng cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị, trên nguyên tắc bảo đảm đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Tùy tình hình thực tế, thủ trưởng đơn vị có thể tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong giới hạn tối đa 2 tuần (kể cả thứ 7, chủ nhật) trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục, phù hợp với kế hoạch thời gian năm học của thành phố.

Theo Đặng Trinh

Người lao động

