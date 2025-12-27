Hơn 200 cảnh sát đồng loạt khám xét nơi ở, bắt hàng chục đối tượng trong một chuyên án lớn

Ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh và thẩm lậu ma túy từ Campuchia về tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành trong nước. Ngày 17/12, lãnh đạo Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định đường dây phạm tội này có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh, sử dụng vũ khí nóng, sử dụng không gian mạng để giao dịch và cài đặt chế độ tự xóa sau mỗi lần giao dịch nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Số lượng ma túy thu được tại nơi ở của các đối tượng (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Qua công tác nắm tình hình, xác định N.T.B và L.A.V là đối tượng chính trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.

Hai đối tượng này đã móc nối, liên lạc mua ma túy của các đối tượng ở Campuchia thông qua tài khoản mạng xã hội SIGNAL, giao dịch chuyển khoản và nhận ma túy tại đường biên giới Việt Nam - Campuchia khu vực gần cửa khẩu Đăk Peur, tỉnh Lâm Đồng, sau đó mang về bán cho các đối tượng ma túy tại các tỉnh, thành.

Từ ngày 17/12 đến 20/12, sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng, xác định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án, huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ chia thành nhiều mũi phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp các đối tượng trong chuyên án.

Kết quả triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ và triệu tập làm việc 19 đối tượng có liên quan; thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp (gồm ma túy loại Methamphetmine, Ketamine, MDMA (thuốc lắc), Heroine, 11.184 viên nén hồng phiến), 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, hơn hai tram triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan.

Hình ảnh khẩu súng được tìm thấy dưới gối nằm của đối tượng V.Đ.T (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Một trong những vị trí các đối tượng cất giấu ma túy (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Đây là thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Lắk trong những ngày đầu triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Hiện, Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.