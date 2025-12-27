Đi vay tiền để chuyển cho ‘nhân viên viễn thông dởm’

Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sáng 25/12, bà N.T.H (SN 1963, trú tại khối 6, phường Vinh Hưng) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên viễn thông . Đối tượng thông báo số điện thoại và thẻ căn cước công dân của bà H. đang bị kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền 60 triệu đồng để “đặt cọc”, phục vụ quá trình làm việc với cơ quan Công an nhằm chứng minh bà không liên quan.

Công an phường Vinh Hưng giải thích cho bà H. về thủ đoạn lừa đảo.

Mặc dù đã được người thân khuyên can, cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo, song do lo sợ và hoang mang, bà H. vẫn tìm cách vay mượn tiền của hàng xóm để chuyển theo yêu cầu của các đối tượng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Vinh Hưng đã cử cán bộ nhanh chóng có mặt tại nhà bà H. để xác minh, làm rõ vụ việc. Tại đây, lực lượng Công an đã trấn an tinh thần, giải thích rõ các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Nhờ đó, bà H. kịp thời dừng việc chuyển tiền, tránh được thiệt hại về tài sản.

Trước đó, Công an xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cũng đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh Công an chiếm đoạt tiền của người dân.

Cụ thể, ông N.H.Q. (SN 1948, trú tại xóm Trường Sơn, xã Đông Lộc) liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện thoại đe dọa. Các đối tượng tự xưng là lực lượng Công an, thông báo sai sự thật về việc ông P. có liên quan đến các vụ án lớn về ma túy và đường dây rửa tiền với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Sau khi tạo áp lực, khiến nạn nhân lo lắng, sợ hãi, chúng yêu cầu ông Q. phải gửi gấp số tiền 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, tự xưng là tài khoản “xác minh” của Viện Kiểm sát.

Được sự giải thích, hỗ trợ kịp thời của Công an xã Đông Lộc, ông Q. đã bảo toàn được số tiền lớn.

Trong lúc ông Q. đến phòng giao dịch Ngân hàng Agribank chi nhánh trên địa bàn để nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, cán bộ Công an xã Đông Lộc đã nhanh chóng tiếp cận, kịp thời trấn an tinh thần và giải thích cho ông Q. về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ đó, ông Q. đã bảo toàn được tài sản.

Qua vụ việc, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội. Cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay chuyển tiền để “xác minh”, “đặt cọc” hoặc “chứng minh vô tội”.

Khi nhận được cuộc gọi có nội dung nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng, kịp thời trao đổi với người thân và liên hệ ngay với Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là người cao tuổi, để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.