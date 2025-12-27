Vụ lật xe ở Lào Cai khiến 8 người tử vong: Đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên, xác định nguyên nhân ban đầu

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 27/12, trung tá Trần Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xác nhận một chiếc xe khách gặp tai nạn khu vực xã Bản Mù cũ sáng nay.

"Hiện lực lượng cứu hộ đang tập trung sơ cấp cứu nạn nhân. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể sau" - ông Cường cho biết thêm.

Thông tin với phóng viên lúc 10h30, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h40 cùng ngày tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: K.L./ Báo Tuổi trẻ

Lúc này, xe ô tô khách biển số 29B-614.06 chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc Trường mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn, xe tự lật.

“Đoàn có khoảng 20 người. Hậu quả 8 người chết”, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay. Hiện các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị nạn và xác minh vụ việc theo quy định.

Theo báo Dân Trí, nhà chức trách cho biết địa điểm xảy ra tai nạn là đoạn dốc kéo dài. Có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa đoạn chân dốc. Ngoài các nạn nhân tử vong, một số khác mắc kẹt ở trong xe. Lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để giải cứu đưa các nạn nhân ra ngoài.

Thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi xe khách (Ảnh: Đức Mậu/ Báo Dân Trí).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.