Người từ 70 tuổi trên cả nước sẽ nhận được bao nhiêu tiền mừng thọ dịp Tết Nguyên đán tới đây?

Mức tiền chúc thọ, mừng thọ năm 2026 trên cả nước

Cuối tháng 12/2025, nhiều địa phương trên cả nước đã ban hành hoặc lấy ý kiến đối với các nghị quyết quy định mức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Tại TP.HCM , chính sách mới áp dụng từ ngày 1/1/2026 quy định mức chi tăng dần theo tuổi. Người tròn 70 và 75 tuổi được mừng thọ bằng tiền mặt 800.000 đồng/lần; nhóm 80 và 85 tuổi nhận 1,2 triệu đồng/lần; nhóm 90 và 95 tuổi nhận 1,8 triệu đồng/lần. Riêng người tròn 100 tuổi ngoài 2,3 triệu đồng tiền mặt còn được tặng 5 mét vải lụa và khánh vàng mừng thọ; người trên 100 tuổi nhận 2,4 triệu đồng/lần.

Đà Nẵng đang xây dựng dự thảo nghị quyết với phương án kết hợp tiền mặt và thiếp chúc thọ. Theo đó, người tròn 100 tuổi dự kiến được Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND thành phố gửi thiếp chúc thọ, kèm 5 mét vải lụa và 1,5 triệu đồng tiền mặt; người trên 100 tuổi được tặng quà hằng năm với mức 1,5 triệu đồng. Các mốc 95, 90, 85, 80, 75 và 70 tuổi được chia thành nhiều mức khác nhau, dao động từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng, kèm chi phí in ấn thiếp mừng thọ.

Tại Đồng Nai , dự thảo nghị quyết phân tầng rõ theo nhóm tuổi. Người 70–75 tuổi dự kiến nhận 600.000 đồng; 80–85 tuổi nhận 800.000 đồng. Các mốc cao hơn được bổ sung hiện vật: người 90 tuổi nhận tổng 1,5 triệu đồng; 95 tuổi 1,7 triệu đồng; người từ 100 tuổi nhận gói quà trị giá 5 triệu đồng gồm tiền mặt, vải lụa và khánh chúc thọ.

Hưng Yên dự kiến áp dụng từ 1/1/2026: Người 70, 75, 80 tuổi nhận 300.000 đồng; 85 tuổi 350.000 đồng; 90 và 95 tuổi nhận 500.000 đồng tiền mặt kèm hiện vật 300.000 đồng. Người tròn 100 tuổi được tặng 800.000 đồng và 5 mét vải lụa; người trên 100 tuổi nhận 1 triệu đồng. Đáng chú ý, các tuổi 91–94 và 96–99 cũng được mừng thọ 450.000 đồng/người.

Tại Bắc Ninh , dự thảo quy định mức quà tiền mặt 500.000 đồng cho người 70–75 tuổi; 600.000 đồng cho nhóm 80–85 tuổi; 1,2 triệu đồng cho mốc 90–95 tuổi (kèm hiện vật). Người tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi nhận 2,5 triệu đồng/người, trong đó tiền mặt 2 triệu đồng, kèm hiện vật và vải lụa.

Ở TP Huế , nghị quyết hiện hành quy định người 70–75 tuổi nhận 400.000 đồng; 80–85 tuổi 500.000 đồng; 90 tuổi 600.000 đồng kèm 5 mét vải lụa; 95 tuổi 700.000 đồng; 100 tuổi 1 triệu đồng và vải lụa. Người trên 100 tuổi được mừng thọ hằng năm với mức 1 triệu đồng.

Chính sách tại Tây Ninh hiện đang áp dụng song song theo địa bàn cũ. Tại khu vực Tây Ninh (cũ), người cao tuổi được mừng thọ bằng tiền mặt kết hợp hiện vật, tăng dần từ 600.000 đồng ở mốc 70–75 tuổi đến 1 triệu đồng ở mốc 95 tuổi; người tròn 100 tuổi nhận thêm 5 mét vải lụa. Tại khu vực Long An (cũ), mức tiền mặt dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy mốc tuổi, kèm hiện vật với nhóm trên 100 tuổi.

Tại Ninh Bình , nghị quyết mới quy định người 70–75 tuổi nhận 300.000 đồng; 80–85 tuổi 500.000 đồng; 95 tuổi 700.000 đồng; trên 100 tuổi 1 triệu đồng. Riêng mốc 90 tuổi và 100 tuổi có thêm quà hiện vật và vải lụa.

Thái Nguyên quy định khá chi tiết: người 70 tuổi nhận 300.000 đồng; 75 tuổi 400.000 đồng; 80 tuổi 500.000 đồng; 85 tuổi 700.000 đồng; 90 tuổi 800.000 đồng; 95 tuổi 900.000 đồng. Người tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ, tặng vải lụa và 1,5 triệu đồng; người trên 100 tuổi nhận 1,5 triệu đồng mỗi năm.

Tại Lạng Sơn, mức mừng thọ tăng dần từ 300.000 đồng (70–75 tuổi) lên 400.000 đồng (80–85 tuổi). Các mốc 90 và 95 tuổi được tặng tiền mặt kết hợp hiện vật; người tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi nhận thêm vải lụa, với mức tiền mặt từ 1 đến 1,2 triệu đồng.

Lai Châu và Điện Biên chủ yếu kết hợp tiền mặt và hiện vật, dao động từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy mốc tuổi; người tròn 100 tuổi được tặng thêm vải lụa.

Tại Cao Bằng và Sơn La , chính sách mừng thọ cũng chia theo từng nhóm tuổi, mức cao nhất cho người tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi khoảng 1–1,2 triệu đồng, kèm vải lụa hoặc hiện vật.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, Nghệ An và Thanh Hóa duy trì mức chi cho nhóm 70–85 tuổi dao động 200.000–400.000 đồng, tăng dần lên 1 triệu đồng cho người tròn 100 tuổi, kèm vải lụa và hiện vật.

Quảng Ninh là một trong những địa phương có mức mừng thọ khá cao cho nhóm tuổi lớn. Người tròn 100 tuổi được tặng vải lụa, hiện vật và 1,5 triệu đồng; người trên 100 tuổi tiếp tục được mừng thọ hằng năm với mức tương đương.

Tại Lào Cai , nghị quyết hiện hành áp dụng chung cho tỉnh mới sau sắp xếp hành chính, quy định mức tiền mặt từ 500.000 đến 900.000 đồng cho các mốc tuổi, riêng mốc 100 tuổi có thêm vải lụa.

Đắk Lắk quy định người 70–75 tuổi nhận 400.000 đồng; 80–85 tuổi 500.000 đồng; 90 tuổi nhận quà kết hợp tiền mặt và hiện vật; mốc 100 tuổi nhận 1.200.000 đồng tiền mặt và vải lụa.

Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Cà Mau và An Giang duy trì chính sách mừng thọ theo hướng kết hợp tiền mặt và hiện vật, mức cao nhất cho người tròn 100 tuổi dao động quanh 1 triệu đồng, kèm vải lụa hoặc quà tặng.

Cuối cùng, tại Lâm Đồng (áp dụng theo địa bàn cũ gồm Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông), các nghị quyết hiện hành quy định mức mừng thọ từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy mốc tuổi, kèm hiện vật và vải lụa cho người tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi.

(Thông tin mang tính chất dự kiến và tham khảo, có thể thay đổi tùy tình hình thực tế)

Luật quy định thế nào về việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi?

Tại Điều 21 Luật người cao tuổi 2009 quy định việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được quy định như sau: