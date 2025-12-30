Hà Nội thông báo 545 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống camera AI.
- 29-12-2025545 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Camera AI đã phát hiện vi phạm ATGT ở Hà Nội
- 29-12-2025Danh sách phạt nguội ở Hà Nội do camera AI ghi lại, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168
- 29-12-2025285 chủ xe lấn làn, vượt đèn đỏ... có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông từ ngày 13/12/2025. Qua thời gian thực hiện, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.
Danh sách cụ thể như sau:
