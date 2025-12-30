Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội thông báo 545 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

30-12-2025 | Xã hội

Công an Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống camera AI.

Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông từ ngày 13/12/2025. Qua thời gian thực hiện, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.

Danh sách cụ thể như sau:

