Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

545 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Camera AI đã phát hiện vi phạm ATGT ở Hà Nội

29-12-2025 - 22:06 PM | Sống

Công an Thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống camera AI.

Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông từ ngày 13/12/2025. Qua thời gian thực hiện, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.

Danh sách các phương tiện vi phạm (đợt 1):

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Ngoài ra, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn , hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Theo Công an TP Hà Nội

Tin bạn thân là PGĐ Ngân hàng, người phụ nữ gửi tiết kiệm 60 tỷ đồng, 3 năm sau thì mất trắng: "Tôi chưa từng kí giấy tờ nào"

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh

NÓNG: Hà Nội đổi lịch nghỉ Tết Dương lịch cho học sinh Nổi bật

Loại củ “bổ như sâm”, tốt cho cả tim mạch và tuổi thọ mà giá rẻ bèo: Nhà nào cũng nên có trong tủ

Loại củ “bổ như sâm”, tốt cho cả tim mạch và tuổi thọ mà giá rẻ bèo: Nhà nào cũng nên có trong tủ Nổi bật

Hậu Quả bóng Vàng Việt Nam, Đình Bắc lại cạnh tranh danh hiệu với Hoàng Đức

Hậu Quả bóng Vàng Việt Nam, Đình Bắc lại cạnh tranh danh hiệu với Hoàng Đức

22:45 , 29/12/2025
Không tin được, người Việt tự nghĩ ra nghĩa mới của từ "bank" để dùng với nhau: Người bản xứ chả ai dùng thế!

Không tin được, người Việt tự nghĩ ra nghĩa mới của từ "bank" để dùng với nhau: Người bản xứ chả ai dùng thế!

22:38 , 29/12/2025
Ngày càng nhiều người suy thận, bác sĩ cảnh báo 8 sai lầm khi uống nước: “Đừng coi nhẹ những thói quen này”

Ngày càng nhiều người suy thận, bác sĩ cảnh báo 8 sai lầm khi uống nước: “Đừng coi nhẹ những thói quen này”

22:04 , 29/12/2025
U40 lương vẫn chỉ 10 triệu vì 3 sai lầm: Tôi hối hận vô cùng!

U40 lương vẫn chỉ 10 triệu vì 3 sai lầm: Tôi hối hận vô cùng!

21:47 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên