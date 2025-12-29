Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 10% dân số toàn cầu đang mắc các bệnh lý về thận, với 5–10 triệu ca tử vong mỗi năm liên quan đến nhóm bệnh này. Đáng lo ngại, các chuyên gia dự báo con số trên sẽ còn tiếp tục gia tăng; đến năm 2030, khoảng 5,2 triệu người có thể phải điều trị bằng chạy thận nhân tạo.

Cùng với xu hướng chung đó, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh thận cũng đang tăng lên rõ rệt. Ngoài các nguyên nhân bệnh lý như viêm cầu thận, lối sống thiếu điều độ, chế độ ăn uống và sinh hoạt không khoa học được xem là những yếu tố quan trọng thúc đẩy rối loạn chuyển hóa sớm, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Trong số đó, uống nước – thói quen tưởng chừng đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe – lại đang bị nhiều người thực hiện sai cách. Việc này không chỉ làm giảm hiệu quả chăm sóc cơ thể mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng cho thận.

Dưới đây là những hiểu lầm phổ biến trong thói quen uống nước mà không ít người đang mắc phải:

1. Uống nước ít hoặc quên uống nước trong thời gian dài

Do công việc bận rộn hoặc thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, không ít người uống rất ít nước trong ngày. Tình trạng thiếu nước kéo dài có thể khiến cơ thể mệt mỏi, khô miệng, giảm khả năng trao đổi chất. Đáng lo ngại hơn, việc thiếu nước làm nước tiểu trở nên đậm đặc, từ đó gia tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và hình thành sỏi thận.

2. Uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn

Trái ngược với việc uống quá ít, một số người lại cho rằng uống càng nhiều nước càng tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, việc nạp một lượng lớn nước trong thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi đó, người uống có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, thậm chí co giật. Thận cần thời gian để lọc và đào thải nước dư thừa, vì vậy việc uống nước ồ ạt sẽ tạo áp lực lớn lên cơ quan này.

3. Những người cần hạn chế nước nhưng không kiểm soát lượng nước uống

Với người mắc các bệnh lý như suy thận, suy tim hoặc xơ gan có cổ trướng, bác sĩ thường khuyến cáo phải hạn chế lượng nước nạp vào cơ thể. Nếu vẫn uống nước theo thói quen thông thường, lượng nước dư thừa không thể đào thải kịp sẽ gây phù nề, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh, thậm chí dẫn đến suy tim hoặc phù phổi.

4. Không uống nước ấm sau khi thức dậy

Sau một đêm dài ngủ, cơ thể mất đi một lượng nước đáng kể qua hô hấp và bài tiết. Khi đó, máu có xu hướng trở nên đặc hơn. Việc uống một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp bổ sung nước kịp thời, hỗ trợ lưu thông máu và kích thích quá trình trao đổi chất. Bỏ qua thói quen này có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước kéo dài.

5. Cố tình uống ít nước vì sợ đi vệ sinh nhiều

Một số người lớn tuổi, đặc biệt là nam giới gặp vấn đề về tuyến tiền liệt, thường hạn chế uống nước để tránh phải đi vệ sinh nhiều lần. Tuy nhiên, điều này khiến nước tiểu cô đặc, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu và hình thành sỏi. Các bác sĩ khuyến cáo nên điều trị tận gốc vấn đề sức khỏe, thay vì giảm lượng nước uống.

6. Uống ít nước khi trời lạnh hoặc ở phòng điều hòa

Vào mùa đông hoặc khi ở trong môi trường điều hòa, cảm giác khát thường giảm, khiến nhiều người vô tình uống ít nước hơn. Dù không đổ mồ hôi nhiều, cơ thể vẫn liên tục mất nước qua da và hơi thở. Việc không bổ sung đủ nước có thể khiến máu đặc hơn, ảnh hưởng đến tim mạch và thận.

7. Uống nhiều nước trước khi ngủ

Uống quá nhiều nước trước giờ đi ngủ dễ gây tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ và buộc thận phải hoạt động nhiều hơn vào ban đêm – thời điểm cơ quan này cần được nghỉ ngơi. Thói quen này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

8. Lạm dụng đồ uống thay cho nước lọc

Nhiều người sử dụng nước ngọt, trà sữa hoặc cà phê thay cho nước lọc. Các loại đồ uống này chứa nhiều đường và chất phụ gia, không những không bù nước hiệu quả mà còn làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận nếu sử dụng thường xuyên.

Uống nước thế nào mới khoa học?

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên uống nước đều đặn, chia nhỏ trong ngày, tránh uống dồn dập. Quan sát màu nước tiểu là cách đơn giản để đánh giá mức độ đủ nước của cơ thể: nước tiểu màu vàng nhạt thường cho thấy lượng nước phù hợp, trong khi màu sẫm là dấu hiệu thiếu nước.

Uống nước là việc tưởng chừng đơn giản nhưng cũng cần sự hiểu biết và điều chỉnh phù hợp với thể trạng từng người. Duy trì thói quen uống nước khoa học không chỉ giúp bảo vệ thận mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

