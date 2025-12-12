Từ 2026, 5 trường hợp người làm công ăn lương có thu nhập phải đóng thuế cần biết

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những quy định liên quan trực tiếp đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương và tiền công sẽ được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026.

Sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành trên 92%. Luật đưa vào nhiều thay đổi lớn về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và người làm công ăn lương, bắt đầu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Chính sách “khoan thư sức dân” dành cho hộ và cá nhân kinh doanh là một trong những nội dung đáng chú ý nhất của lần sửa đổi này. Mức doanh thu không phải nộp thuế được nâng từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, áp dụng đồng thời cho thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng (VAT).

Doanh thu tính thuế sẽ được trừ đi mức 500 triệu đồng trước khi áp dụng tỷ lệ thuế. Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, người nộp thuế có thêm quyền lựa chọn giữa hai phương pháp: tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc tính thuế trên thu nhập thực tế (doanh thu trừ chi phí) với thuế suất ưu đãi 15%.

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, biểu thuế lũy tiến từng phần được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách thu nhập giữa các bậc để giảm gánh nặng thuế:

- Mức thấp nhất (5%): Áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng

- Mức cao nhất (35%): Áp dụng cho thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng (trước đây là 80 triệu).

- Các mức thuế suất trung gian (15% và 25%) được điều chỉnh giảm xuống còn 10% và 20% để tránh bước nhảy thuế đột ngột.

Luật cũng chính thức luật hóa mức giảm trừ gia cảnh mới. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng như sau:

- Cho bản thân người nộp thuế: Nâng lên mức 15,5 triệu đồng/tháng (thay vì 11 triệu đồng như trước).

- Cho mỗi người phụ thuộc: Nâng lên mức 6,2 triệu đồng/tháng (thay vì 4,4 triệu đồng như trước).

Với mức giảm trừ gia cảnh và bảo hiểm bắt buộc (10,5%) như quy định mới, ngưỡng thu nhập bắt đầu phải nộp thuế từ năm 2026 thay đổi đáng kể.

Người độc thân: Thu nhập dưới 17 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế. Có 1 người phụ thuộc: Thu nhập dưới 24 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế. Có 2 người phụ thuộc: Thu nhập dưới 31 triệu đồng/tháng không phải nộp thuế.

Lần đầu tiên, Luật quy định thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với giao dịch vàng miếng. Chính phủ sẽ quy định cụ thể ngưỡng giá trị chịu thuế để loại trừ giao dịch nhỏ lẻ nhằm tích trữ, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động đầu cơ vàng.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Những quy định liên quan trực tiếp đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương và tiền công sẽ được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026.

