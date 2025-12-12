Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ để hơn 150 triệu đồng trong cốp xe máy, 'nháy mắt' đã bốc hơi

12-12-2025 - 19:24 PM | Sống

Ngày 12/12, Công an xã Đồng Thịnh (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Trung (SN 1995, trú tại xã Khánh Thiện), nghi phạm thực hiện vụ trộm cắp tài sản với số tiền hơn 150 triệu đồng trên địa bàn.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị N. (SN 1970, trú tại xã Đồng Thịnh), chiều 9/12, khi để xe máy Honda Lead BKS 18L1-506.xx tại khu vực nghĩa trang xóm Đắc Phú, bị kẻ gian cạy cốp và lấy trộm khoảng 150 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Đồng Thịnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát khu vực, truy xét đối tượng khả nghi. Chỉ sau 12 giờ, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Trung.

Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận hành vi trộm cắp. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 154 triệu đồng gồm nhiều loại mệnh giá, là tang vật Trung lấy được từ cốp xe của bị hại.

Công an xã Đồng Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, chuyển vụ việc theo thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng rút 40 triệu đồng, người phụ nữ nhận thông báo tài khoản còn 0 đồng, tòa án tuyên bố: Ngân hàng không cần bồi thường

Theo M.Đ- Vũ Quỳnh

Tiền Phong

