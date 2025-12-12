Lưu ý quan trọng cho toàn bộ người dân từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết âm lịch 2026

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) vừa ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.

Theo Cục CSGT, đợt cao điểm được triển khai trên phạm vi toàn quốc với yêu cầu chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, dự báo đúng và xử lý kịp thời mọi nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và các vụ việc gây rối trật tự công cộng. Mục tiêu đặt ra là không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trong năm 2026. Lực lượng CSGT phải triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, kiềm chế tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc tại Hà Nội, TP.HCM và các địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như tụ tập, đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, chống người thi hành công vụ.

Cùng với đó, Cục CSGT yêu cầu toàn lực lượng chấp hành nghiêm quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân, ứng xử chuẩn mực, không để phát sinh mâu thuẫn nhỏ dẫn tới phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của các sự kiện.

Trong lĩnh vực đường bộ, các tổ công tác tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu bia và chất ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu, điều khiển xe quá tải, quá khổ hoặc cơi nới thùng hàng. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều hoặc lùi xe trên cao tốc, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10 giờ sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

Trong lĩnh vực đường sắt, lực lượng CSGT phối hợp với ngành đường sắt và chính quyền địa phương kiểm tra việc chấp hành quy trình chạy tàu, xử lý vi phạm hành lang an toàn và khắc phục kịp thời các lối đi tự mở, bảo đảm hoạt động vận tải không bị gián đoạn.

Đối với lĩnh vực đường thủy, Cục CSGT chỉ đạo siết chặt quản lý phương tiện, thuyền viên, điều kiện an toàn tại cảng, bến và các hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách. Công tác kiểm tra tập trung vào hành vi chở quá vạch mớn nước, vận chuyển hàng nguy hiểm, sử dụng phương tiện hoán cải không bảo đảm an toàn. Các tuyến có hoạt động khoáng sản, du lịch, lễ hội, hồ thủy điện và thủy lợi được xác định là trọng điểm trong đợt cao điểm.

Một trong những nội dung quan trọng của đợt cao điểm là tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên toàn tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Cục CSGT triển khai mô hình kết hợp hóa trang và công khai, tuần tra cơ động và kiểm soát cố định, bố trí lực lượng 24/24 giờ với bốn ca trực mỗi ngày. Các tổ công tác gồm ba đến năm cán bộ chiến sĩ, do chỉ huy có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò tổ trưởng. Các địa phương bố trí lực lượng so le nhằm bảo đảm hiệu quả kiểm soát, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn.

Cùng với hoạt động tuần tra, Cục CSGT yêu cầu 100% tổ công tác sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, gồm camera cầm tay và camera mini gắn trên người để ghi hình xuyên suốt quá trình kiểm tra, xử lý tại điểm kiểm soát hoặc tại Trạm CSGT. Biện pháp này nhằm phục vụ việc xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và làm rõ các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động thực thi nhiệm vụ.

Để bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ Đại hội XIV của Đảng và các hoạt động dịp Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT tại các địa phương được yêu cầu chủ động nắm chắc thông tin về lịch trình di chuyển của các đoàn đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khảo sát kỹ các nút giao trọng điểm, khu vực lễ hội, điểm du lịch, những đoạn đường đèo dốc và vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Khi xảy ra ùn tắc, lực lượng phải triển khai phân luồng từ xa, phối hợp ứng trực cả ban đêm tại các điểm nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng khi có yêu cầu tăng cường dẫn đoàn hoặc xử lý tình huống đột xuất.

Song song với các biện pháp kiểm soát, Cục CSGT cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực thi nhiệm vụ. Hình ảnh lực lượng CSGT tận tụy, trách nhiệm, hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp tiếp tục được lan tỏa trên các nền tảng truyền thông, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.