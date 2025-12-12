Giữa thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, ông chủ chi 37 tỷ đồng mua 18 căn hộ tặng nhân viên, chỉ ra một điều kiện "đặc biệt"

Theo HK1 đưa tin, tại Ôn Châu – thành phố công nghiệp nhộn nhịp của tỉnh Chiết Giang, một câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim đã trở thành hiện thực và nhanh chóng thổi bùng mạng xã hội Trung Quốc. Một ông chủ doanh nghiệp mạnh tay chi hơn 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng) để mua hẳn 18 căn hộ rộng rãi tặng nhân viên, với điều kiện duy nhất: tiếp tục gắn bó với công ty trong ít nhất 5 năm.

Cư dân mạng xứ tỷ dân lập tức bùng nổ bình luận: “Tôi nộp đơn ngay bây giờ có kịp không?”, “Phúc lợi thế này ai nỡ nghỉ việc?” – cho thấy sức hút khó tin từ chính sách thưởng nhà gây choáng này.

Ông chủ chi hơn 37 tỷ đồng mua 18 căn hộ tặng nhân viên. Ảnh: HK01

Một phần thưởng đủ sức “níu chân” giữa cuộc cạnh tranh nhân lực khốc liệt

Doanh nghiệp sản xuất linh kiện ô tô này hiện có hơn 450 nhân viên và từ lâu nổi tiếng với chế độ phúc lợi khá tốt. Nhưng từ năm 2024, khi giá nhà ở Ôn Châu giảm mạnh, ban lãnh đạo quyết định nâng cấp chính sách giữ người: mua hàng loạt căn hộ trên 100 m² ngay gần nhà máy làm quà tặng.

Tổng Giám đốc Vương Gia Uyên cho biết công ty đã trao 5 căn hộ đầu tiên và sẽ tiếp tục tặng 5 căn trong năm nay, 8 căn vào năm sau, hoàn tất tổng cộng 18 căn trong vòng 3 năm. Ông nói: “Chúng tôi muốn giữ đội ngũ quản lý chủ chốt và tạo động lực cho nhân viên mới. Giờ họ bận rộn nhất là… đi chọn vật liệu hoàn thiện nội thất.”

Đáng chú ý, hai trong số những người được nhận nhà từng là công nhân tuyến đầu. Sau nhiều năm phấn đấu và thăng tiến lên vị trí quản lý, họ đã được trao căn hộ rộng tới 144 m², trị giá hàng triệu nhân dân tệ.

Không chỉ hào phóng, công ty còn có “công thức” trao nhà khá chặt chẽ: nhân viên sẽ ký nhận trước, công ty chi toàn bộ chi phí hoàn thiện nội thất. Sau khi làm đủ 5 năm, căn hộ sẽ chính thức sang tên cho họ; lúc đó nhân viên mới hoàn trả chi phí trang trí.

Những người được nhận nhà phần lớn là nhân sự kỳ cựu, đang giữ các vị trí quản lý kỹ thuật – nhóm lao động mà thị trường đang cạnh tranh quyết liệt.

Chủ tịch Đồ Khai Tồn nói thẳng: “Chúng tôi chỉ có một điều kiện: tiếp tục làm việc thêm 5 năm. Một kỹ sư giỏi có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 1 triệu NDT mỗi năm. Trong ngành đòi hỏi tay nghề cao như thế này, giữ người quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Giấc mơ 10 năm bỗng thành sự thật

Trong số những người may mắn, có một nhân viên xúc động chia sẻ rằng vợ chồng anh đã làm việc, thuê trọ và cố gắng bám trụ ở Ôn Châu hơn 10 năm. Mong ước sở hữu một căn nhà luôn là điều xa vời – cho đến khi công ty bất ngờ biến điều đó thành hiện thực.

“Chúng tôi không thể tin được. Đây là món quà thay đổi cả cuộc sống,” anh nói.

Ở một đất nước mà giấc mơ an cư luôn là nền tảng của sự nghiệp, chính sách thưởng nhà chưa từng có này không chỉ là câu chuyện hào phóng của một ông chủ, mà còn là lát cắt rất thật về cuộc chạy đua giữ nhân tài giữa thời đại cạnh tranh nhân lực ngày càng căng thẳng.