Hậu Quả bóng Vàng Việt Nam, Đình Bắc lại cạnh tranh danh hiệu với Hoàng Đức

Cuộc bầu chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc" 2025 được xem như dịp quan trọng để Cục Thể dục Thể thao vinh danh những cái tên mang về vinh quang cho đất nước. Những lá phiếu đến từ các nhà quản lý, nhà chuyên môn cũng như giới tuyền thông luôn cho thấy sự minh bạch, chính xác qua nhiều năm.

Năm 2025 chứng kiến sự thành công của nhiều môn thể thao như bóng đá, bơi lội, điền kinh, bắn súng, bi sắt...ở SEA Games, các giải đấu Đông Nam Á cũng như châu Á.

Đình Bắc và Hoàng Đức lại cạnh tranh thêm danh hiệu cá nhân.

Bộ môn bóng đá đóng góp đến 7 vận động viên gồm 3 nam và 4 nữ. Ba cầu thủ nam chính là top 3 Quả bóng Vàng Việt Nam gồm: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải. 4 nữ cầu thủ là: Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Bích Thùy.

Tuy nhiên, dàn cầu thủ bóng đá này cũng phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các vận động viên đến từ những môn thể thao khác. Trong đó, bắn súng góp mặt Trịnh Thu Vinh với 4 huy chương vàng và phá 3 kỷ lục Đại hội, khẳng định vị thế số một ở các nội dung sở trường.

Không chỉ dừng ở đấu trường khu vực, Trịnh Thu Vinh còn duy trì phong độ ổn định tại các giải quốc tế, trở thành trụ cột của đội tuyển bắn súng trong hành trình hướng đến Olympic.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh cho thấy đẳng cấp của vận động viên hàng đầu khu vực. Dù bắt đầu có sự điều chỉnh chiến lược thi đấu và chủ động nhường sân chơi 1.500m cho các đàn em, Oanh vẫn mang về những tấm huy chương vàng quan trọng ở cự ly 5.000m và 10.000m tại SEA Games 33.

Cùng ở nhóm vận động viên trẻ, Nguyễn Thúy Hiền (2009), Võ Thị Mỹ Tiên (2005), Trần Văn Nguyễn Quốc (2008) - bơi lội, Nguyễn Tấn Đạt, Trần Hoàng Khôi (2009) - bowling gây chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử.

Ở hạng mục giành cho các huấn luyện viên, ông Kim Sang-sik có nhiều cơ hội khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và huy chương vàng SEA Games 33.

Đối thủ của ông Kim chính là đồng nghiệp Mai Đức Chung ở môn bóng đá nữ, huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Vũ ở môn bơi, các huấn luyện viên điền kinh Nguyễn Thị Bắc và Trần Văn Sỹ cùng nhiều người huấn luyện viên khác ở các môn thể thao đỉnh cao.