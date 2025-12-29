Danh sách phạt nguội ở Hà Nội do camera AI ghi lại, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

Theo dữ liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), từ 12h ngày 27/12 đến 12h ngày 28/12, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) thí điểm tại nội đô Hà Nội và các tuyến cao tốc đã hoạt động liên tục, tự động trích xuất nhiều hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện.

Theo đó, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (quận Cầu Giấy), hệ thống AI đã phát hiện 34 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Ngoài ra, camera còn ghi nhận 13 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, hệ thống giám sát ghi nhận có 5.232 lượt phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 79 km/h. Qua phân tích hình ảnh, AI đã chỉ rõ 02 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn khi vận hành xe. Trong khi đó, tại khu vực đường Lê Văn Lương, dữ liệu chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Hiện tại, toàn bộ thông tin và hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý, thông báo đến chủ phương tiện theo hình thức "phạt nguội".

Cục CSGT tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm

Lỗi vượt đèn đỏ xe máy

Người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng ở nơi bắt buộc dừng) bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng theo nhóm hành vi quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu mà gây tai nạn thì theo điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tăng lên từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Lỗi không đội mũ bảo hiểm

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe tương tự không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (điểm h, i khoản 2 Điều 7).

Người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm cũng bị phạt cùng mức 400.000–600.000 đồng, đồng thời người lái có thể bị xử phạt bổ sung nếu chở người vi phạm nhiều hành vi kết hợp (ví dụ chở quá số người, trẻ em không đội mũ…).

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.