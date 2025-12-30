Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành lệnh bắt tạm giam kế toán Nguyễn Tường Vi sinh năm 1991

30-12-2025

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tường Vi (34 tuổi, kế toán Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc).

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) cho biết trên báo Công an nhân dân rằng đã ban hành quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Vi (sinh năm 1991), kế toán đang công tác tại Công ty TNHH MTV Trường Giang Phú Quốc, để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn kết quả xác minh ban đầu từ công an cho biết, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Nguyễn Tường Vi được doanh nghiệp giao phụ trách nhiều khâu quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh các mặt hàng tương cà, tương ớt mang nhãn hiệu Cholimex.

Nguyễn Tường Vi khi bị bắt. Ảnh: CAND

Cụ thể, Vi chịu trách nhiệm lập danh sách đơn hàng trên hệ thống bán hàng DMSONE-CHOLIMEX, theo dõi công nợ, đối chiếu số liệu thanh toán của khách hàng và báo cáo về công ty để tổ chức phân phối, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Lợi dụng vị trí công tác và quyền hạn được giao trong quá trình quản lý công nợ, Vi đã can thiệp trái phép vào hệ thống dữ liệu kế toán, chỉnh sửa và xóa thông tin thanh toán của khách hàng. Thông qua thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng của công ty để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

