Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã đặc biệt Lê Viết An - đối tượng lừa tiền của hơn 2.000 người trên khắp 34 tỉnh, thành

29-12-2025 - 19:06 PM | Xã hội

Lê Viết An bị cáo buộc thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 43.6 tỷ đồng của 2.053 bị hại thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 29/12, Bộ Công an cho biết, trước đó vào ngày 14/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Lê Viết An, sinh năm 1992, trú tại tố 24, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Truy nã Lê Viết An lừa đảo - Ảnh 1.

Bị can Lê Viết An (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, tại Campuchia, Lê Viết An đã cùng đồng phạm Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 43.6 tỷ đồng của 2.053 bị hại thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mọi công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã trên thì báo tin ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Tuyên Quang.

Địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại liên hệ: 0692.526.112; điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Văn Luật, số điện thoại liên hệ: 0967.212.838.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi đối tượng truy nã Lê Viết An sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng Nhân dân và gia đình động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đối tượng ra đầu thú.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng triệu người dân trên cả nước sẽ được tặng từ 500.000 tới 2.500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026

Tin vui: Hàng triệu người dân trên cả nước sẽ được tặng từ 500.000 tới 2.500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026 Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2026

Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2026 Nổi bật

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong

Thông tin mới vụ tai nạn thảm khốc khiến 9 người tử vong

17:59 , 29/12/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 29-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 29-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

17:18 , 29/12/2025
Ông Trần Văn Tuấn làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

Ông Trần Văn Tuấn làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

17:00 , 29/12/2025
Bắt Lê Văn Tiền sinh năm 2005

Bắt Lê Văn Tiền sinh năm 2005

16:36 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên