Ông Trần Văn Tuấn làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM

29-12-2025 - 17:00 PM | Xã hội

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP vừa được điều động, phân công, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ngày 29-12, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định cán bộ.

Điều động 4 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ, phân công các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định và chúc mừng 4 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhận nhiệm vụ mới

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát.

Cùng với đó, công bố quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu.

Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương.

Góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin việc thực hiện tiếp chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về sắp xếp lại các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan thành phố và địa phương.

Các quyết định nhân sự hôm nay được quyết định sau khi có ý kiến đồng thuận của các cơ quan Trung ương. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có sự cân nhắc cẩn trọng, có tính toán nhiều về năng lực, tính thực tiễn, nguyện vọng của cán bộ để đưa ra quyết định lựa chọn, bố trí cho phù hợp.

Bí thư Thành ủy TP HCM bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí ở đơn vị mới sẽ mang lại kết quả công tác tốt hơn, đóng góp rất quan trọng vào kết quả của Đảng bộ TPHCM.

Thay mặt các cá nhân phát biểu nhiệm vụ mới, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Trần Văn Tuấn cam kết, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn kết, thống nhất, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, vững mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng sinh năm 1975, quê TPHCM; trình độ: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Văn Tuấn sinh năm 1975, quê TPHCM; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Công hệ điều hành cao cấp, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1967, quê TPHCM; trình độ: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Chí Trung sinh năm 1967, quê TPHCM; trình độ: Cử nhân Kinh tế kỹ thuật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.


Theo Phan Anh

Người lao động

