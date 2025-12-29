Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam chủ kho hàng Nguyễn Văn Tuyền

29-12-2025 - 15:59 PM | Xã hội

Ngày 26/12, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990) về hành vi sản xuất hàng giả, sau khi phát hiện gần 4.000 can nước giặt, nước rửa chén gắn nhãn hiệu nước ngoài giả mạo.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 26/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền, sinh năm 1990, trú tại thôn Đanh Xá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về tội sản xuất hàng giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra kho hàng tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên do Nguyễn Văn Tuyền làm chủ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Hưng Yên tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện có 03 công nhân đang thực hiện việc dán tem, nhãn các sản phẩm nước giặt, nước rửa chén nhãn hiệu nước ngoài (D-nee, Fineline, Japar, Essence...) lên các can nhựa chứa dung dịch lỏng, cùng nhiều vật dụng phục vụ hoạt động đóng gói. Quá trình kiểm tra, Tuyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong 3.970 can nước giặt, nước rửa chén các loại, cùng số lượng lớn vỏ thùng carton, tem nhãn, nắp chai nhựa, công cụ phục vụ việc dán tem.

Tại Cơ quan điều tra, Tuyền khai nhận: Do thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ nhiều và nhiều người sử dụng, Tuyền đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa được đóng tem, nhãn mác và được tặng kèm các tem, nhãn mác giả các thương hiệu như D-nee, Family, Seiko, Fineline, Essence.

Trong khoảng hơn 6 tháng, Tuyền đã mua khoảng hơn 4.000 can nước giặt vỏ màu trắng loại 3 lít, chưa dán tem, nhãn mác, cùng nhiều tem, nhãn mác mang thương hiệu D-nee, Family, Seiko, Fineline và khoảng 400 can nước rửa chén gắn nhãn (Talau) Lion. Sau đó, Tuyền thuê người dán tem mác của các thương hiệu nêu trên vào các can nhựa đã mua, rồi đóng thùng và bán ra thị trường được khoảng hơn 400 can, số còn lại chưa kịp bán ra thị trường thì bị tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện và thu giữ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Nam An

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng triệu người dân trên cả nước sẽ được tặng từ 500.000 tới 2.500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026

Tin vui: Hàng triệu người dân trên cả nước sẽ được tặng từ 500.000 tới 2.500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026 Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2026

Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2026 Nổi bật

ĐHQG TPHCM thông báo khẩn cảnh báo tình trạng mạo danh

ĐHQG TPHCM thông báo khẩn cảnh báo tình trạng mạo danh

15:43 , 29/12/2025
Công an vào cuộc điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Công an vào cuộc điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

14:59 , 29/12/2025
Lưu ý đi lại trong đêm 30 và 31-12 ở Đồng Nai

Lưu ý đi lại trong đêm 30 và 31-12 ở Đồng Nai

14:33 , 29/12/2025
Bắt 'bà trùm' Lương Trần Thùy Trang 30 tuổi, cầm đầu đường dây quy mô lớn trải rộng từ Campuchia về Việt Nam

Bắt 'bà trùm' Lương Trần Thùy Trang 30 tuổi, cầm đầu đường dây quy mô lớn trải rộng từ Campuchia về Việt Nam

14:07 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên