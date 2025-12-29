Lưu ý đi lại trong đêm 30 và 31-12 ở Đồng Nai

Theo UBND phường Trấn Biên (Đồng Nai), đến nay các đơn vị đã thực hiện khảo sát địa điểm, lên phương án tổ chức, phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật chào đón Tết Dương lịch 2026.

Phối cảnh pháo hoa bên cầu Hoá An-đường ven sông Đồng Nai

Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 28-12 đến rạng sáng 1-1 với các chương trình như: Bước nhảy hiện đại; cuộc thi “You can rap Đấu trường rực lửa”.

Đặc biệt, chương trình có điểm nhấn vào tối 30-12 sẽ biểu diễn flyboard kết hợp pháo sáng đa tầng trên sông Đồng Nai và đêm 31-12, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026.

Sự kiện tổ chức tại đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh phường Tân Triều) được cho là địa điểm lý tưởng với cung đường vừa được tỉnh đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Vị trí này không chỉ giúp người dân chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp dòng sông Đồng Nai và các màn trình diễn flyboard, nghệ thuật đặc sắc mà còn là "góc view" đẹp nhất để đón xem pháo hoa từ cầu Hóa An trong đêm 31-12.

Để phục vụ người dân, UBND phường Trấn Biên công bố phương án phân luồng giao thông và 5 địa điểm giữ xe cho người dân đến xem.

Phương án phân luồng giao thông sẽ bắt đầu từ 18 giờ ngày 31-12. Cụ thể, từ 18 giờ, triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bắt đầu phân luồng giao thông hướng dẫn xe lưu thông, cấm xe ô tô di chuyển vào tuyến đường ven sông Đồng Nai.

Từ 19 giờ, triển khai yêu cầu không cho phương tiện đậu đỗ; 21 giờ cấm các phương tiện di chuyển vào tuyến đường Nguyễn Văn Trị (từ đầu đường Nguyễn Ái Quốc đến ngã ba đường Nguyễn Văn Trị).

Từ 18 giờ 30 phút, cấm ô tô lưu thông trên tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ từ vòng xoay Cách Mạng tháng Tám đến ngã ba giao với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các lực lượng hướng dẫn ô tô đi theo lộ trình thay thế theo hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm ra cổng chào Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, Cổng sân bay Biên Hòa và ngược lại.

Từ 23 giờ, cấm tất cả các xe di chuyển lên cầu Hóa An, những tuyến đường dẫn lên cầu Hóa An. Hướng dẫn ô tô lưu thông theo hướng đường Bùi Hữu Nghĩa qua cầu Bửu Hòa vào khu vực trung tâm tỉnh và ngược lại.

Đặc biệt, nhằm phục vụ người dân đến xem Chương trình Nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa, UBND phường Trấn Biên sẽ bố trí 5 điểm giữ xe cho người dân gồm: Trường THCS Hùng Vương, Trường Tiểu học Quang Vinh, Bãi xe Nhà máy in cũ (đường Nguyễn Văn Trị giao Hoàng Minh Châu), Sân banh Biên Hòa (đường Huỳnh Văn Lũy), khu vực đường ven sông Đồng Nai (cách sân khấu chính 800 m hướng về phường Tân Triều).

Dịp Tết Dương lịch 2026, UBND phường Tam Hiệp cũng tổ chức chuỗi sự kiện Countdown 2026 tại Công viên Dương Tử Giang. Đặc biệt, trong đêm Countdown 31-12, sự kiện lễ hội âm nhạc quy tụ dàn ca sĩ nổi tiếng kết hợp trình diễn ánh sáng nghệ thuật mới lạ về mặt thị giác, góp phần nâng tầm quy mô tổ chức của phường trong dịp Tết Dương lịch 2026.



