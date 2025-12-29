Sở Tài chính Đắk Lắk: Giám đốc bị phê bình, cấp dưới xin nghỉ việc, điều chuyển

Ngày 29-12, nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm tham mưu, báo cáo

Theo văn bản, ngày 24-10, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án Nông nghiệp sinh thái tại xã Ea Súp của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Aloe Vera, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27-10.

Ngày 7-11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành thông báo về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh trong việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi. Trong đó, giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10-11.

Đến ngày 19-11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu, đề xuất về việc thực hiện dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc (phường Sông Cầu) của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21-11.

Ngày 9-12, UBND tỉnh tiếp tục ban hành công văn đôn đốc Sở Tài chính và yêu cầu báo cáo, tham mưu đối với các dự án trên trước ngày 11-12. Tuy nhiên, đến ngày 16-12, UBND tỉnh mới nhận được văn bản báo cáo của Sở Tài chính về dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi. Các dự án còn lại Sở Tài chính vẫn chưa báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở Tài chính chậm trễ trong việc báo cáo, tham mưu đối với các dự án nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua xảy ra lùm xùm vụ việc nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Theo nguồn tin, phần lớn các cán bộ làm đơn đều còn nhiều năm công tác, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và đã gắn bó lâu năm với ngành. Những người xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc chủ yếu sinh từ năm 1976 trở về sau.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đang theo dõi vụ việc để có hướng giải quyết khi cần thiết.