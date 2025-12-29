Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở Tài chính Đắk Lắk: Giám đốc bị phê bình, cấp dưới xin nghỉ việc, điều chuyển

29-12-2025 - 10:48 AM | Xã hội

Được giao tham mưu, báo cáo việc thu hút đầu tư nhiều dự án nhưng đến thời hạn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk chưa báo cáo nên bị phê bình.

Ngày 29-12, nguồn tin xác nhận UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình Giám đốc Sở Tài chính - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình Giám đốc Sở Tài chính do chậm tham mưu, báo cáo

Theo văn bản, ngày 24-10, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn giao Sở Tài chính rà soát, đánh giá, làm rõ các nội dung liên quan đến dự án Nông nghiệp sinh thái tại xã Ea Súp của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Aloe Vera, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27-10.

Ngày 7-11, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành thông báo về kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh trong việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi. Trong đó, giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 10-11.

Đến ngày 19-11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu, đề xuất về việc thực hiện dự án Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc (phường Sông Cầu) của Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21-11.

Ngày 9-12, UBND tỉnh tiếp tục ban hành công văn đôn đốc Sở Tài chính và yêu cầu báo cáo, tham mưu đối với các dự án trên trước ngày 11-12. Tuy nhiên, đến ngày 16-12, UBND tỉnh mới nhận được văn bản báo cáo của Sở Tài chính về dự án Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc Dự án phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi. Các dự án còn lại Sở Tài chính vẫn chưa báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở Tài chính chậm trễ trong việc báo cáo, tham mưu đối với các dự án nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trường hợp chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua xảy ra lùm xùm vụ việc nhiều cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng đã gửi đơn đến cấp có thẩm quyền xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Theo nguồn tin, phần lớn các cán bộ làm đơn đều còn nhiều năm công tác, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và đã gắn bó lâu năm với ngành. Những người xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc chủ yếu sinh từ năm 1976 trở về sau.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk đang theo dõi vụ việc để có hướng giải quyết khi cần thiết.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cận Tết 2026: Hàng triệu người trên cả nước sắp nhận 400.000 đồng tiền mặt, chậm nhất là ngày 31/1

Tin vui cận Tết 2026: Hàng triệu người trên cả nước sắp nhận 400.000 đồng tiền mặt, chậm nhất là ngày 31/1 Nổi bật

3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2026, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2026, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng Nổi bật

Danh sách 285 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

Danh sách 285 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

10:39 , 29/12/2025
‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng

‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng

10:23 , 29/12/2025
Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

09:57 , 29/12/2025
Khám xét nơi ở của Đinh Nguyên Kiệt, tạm giữ khẩn cấp bạn gái Mai Thị Kim Chi

Khám xét nơi ở của Đinh Nguyên Kiệt, tạm giữ khẩn cấp bạn gái Mai Thị Kim Chi

08:52 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên