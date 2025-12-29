Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

Sáng 29-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ lên Facebook của đại lý mình về thông tin địa phương có người trúng độc đắc 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28-12. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 760153) của vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 28-12, được xác định trúng ở tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho chủ nhân trúng 10 tờ là đại lý vé số Tuấn Thanh ở tỉnh Vĩnh Long; 4 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện người may mắn.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Kiên Giang trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Tuấn Thanh

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng đã được đại lý vé số Tuấn Thanh và đại lý Phước Lộc ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho 2 khách hàng trúng tổng cộng 7 tờ.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 121031) và giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại TPHCM. Tuy nhiên, đến sáng 29-12, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi vé số Tiền Giang đã đến đại lý vé số Hải Diệu 1 và đại lý Khánh Châu 7 ở TPHCM để đổi thưởng 15 tờ.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Tiền Giang "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 1

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp. Đây cũng là kỳ vé mở thưởng cuối cùng của 3 đài này trong năm 2025.