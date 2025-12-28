Xổ số miền Nam: Đại lý vé số Ngọc Trinh gây “bão” mạng xã hội

Sáng 28-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả của xổ số miền Nam đã được công bố, rất nhiều đại lý vé số và khách hàng tỏ ra thích thú trước hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc và an ủi được một đại lý ở tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.

Giải độc đắc và an ủi trúng tại đại lý vé số Ngọc Trinh đã gây "bão" mạng xã hội. Ảnh: ĐLVS Ngọc Trinh

Theo đó, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều 27-12, giải độc đắc (dãy số 030566) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân may mắn trúng độc đắc 13 tờ vé số Bình Phước là đại lý vé số Ngọc Trinh ở xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài đổi thưởng giải độc đắc, đại lý Ngọc Trinh còn đổi thưởng cho khách hàng trúng an ủi 17 tờ vé số Bình Phước.

Sau khi chị Trịnh Nguyễn Ngọc Trinh, chủ đại lý vé Ngọc Trinh, chia sẻ lên Facebook của đại lý mình dòng trạng thái "Hoa hậu (giải độc đắc) và á hậu (giải an ủi) đều về đại lý vé số Ngọc Trinh", rất nhiều người đã vào bình luận như: "Mê quá đi", "Trúng thưởng nhiều vô mánh rồi nha, Xin chúc mừng Tết này ăn Tết đậm nha Trinh", "Đỉnh của đỉnh", "Chúc mừng chị yêu", "Cho em xin vía để được qua bên chị đổi với"…

Thậm chí, có người còn hỏi chủ đại lý vé số Ngọc Trinh có phải là người mẫu Ngọc Trinh hay không. Bởi lẽ, quê củs người mẫu Ngọc Trinh cũng là huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).