Bắt giữ Triệu Quang Thành sau 16 năm lẩn trốn

28-12-2025 - 10:29 AM

Năm 2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thành về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an TP Hà Nội tối 27/12 cho biết, Công an phường Đông Ngạc vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 16 năm lẩn trốn.

Cụ thể, ngày 26/12/2025, tại khu vực ngõ 123 đường Thụy Phương (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm), tổ công tác Công an phường Đông Ngạc đã triển khai kế hoạch vây bắt thành công đối tượng Triệu Quang Thành (SN 1976; thường trú tại địa phương). Đây là kết quả sau một thời gian dài theo dõi và nắm bắt di biến động của đối tượng trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/5/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thành về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, ngay sau khi bị khởi tố, Thành đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt mọi liên lạc với người thân và địa phương. Đến ngày 16/7/2009, Công an quận Tây Hồ chính thức phát lệnh truy nã đối với Thành trên toàn quốc.

Đối tượng Triệu Quang Thành - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Sau 16 năm bặt vô âm tín, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, lực lượng Công an phường Đông Ngạc phát hiện Thành bất ngờ xuất hiện trở lại tại khu vực phường Đông Ngạc. Ngay khi xác định chính xác danh tính đối tượng, kế hoạch bắt giữ đã được triển khai nhanh chóng và đảm bảo an toàn.

Hiện Công an phường Đông Ngạc đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ ban đầu và bàn giao Triệu Quang Thành cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

