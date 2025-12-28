Khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thanh Tùng và hàng chục người khác

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Võ Thanh Tùng, trú tại: phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk là đối tượng giang hồ cộm cán (có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), thường xuyên xuất, nhập cảnh qua biên giới Việt Nam Campuchia, có dấu hiệu hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia.

Thời gian gần đây, đối tượng có biểu hiện lôi kéo, quy tụ một số đối tượng có tiền án, tiền sự hoạt động trọng án, tìm mua vũ khí quân dụng … để giải quyết các mâu thuẫn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động tại địa bàn giáp ranh, khu vực vắng vẻ, nguy cơ gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 19/12/2025, đồng chí Cục trưởng, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc; triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại các tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng ngắn và hơn 10.000 viên đạn các loại sử dụng cho vũ khí quân dụng, hơn 200 triệu đồng, 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 20 đối tượng trong đó 1 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Đánh bạc”; 3 đối tượng về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; 12 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương mở rộng triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.