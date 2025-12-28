Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thanh Tùng và hàng chục người khác

28-12-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Ngày 26/12, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã triệt phá, bắt nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc; mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại 3 tỉnh, thành.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Võ Thanh Tùng, trú tại: phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk là đối tượng giang hồ cộm cán (có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), thường xuyên xuất, nhập cảnh qua biên giới Việt Nam Campuchia, có dấu hiệu hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia.

Thời gian gần đây, đối tượng có biểu hiện lôi kéo, quy tụ một số đối tượng có tiền án, tiền sự hoạt động trọng án, tìm mua vũ khí quân dụng … để giải quyết các mâu thuẫn, tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, hoạt động tại địa bàn giáp ranh, khu vực vắng vẻ, nguy cơ gây ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ngày 19/12/2025, đồng chí Cục trưởng, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc; triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại các tỉnh Đồng Nai, Phú Yên, Đà Nẵng.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Tang vật thu giữ gồm: 1 khẩu súng ngắn và hơn 10.000 viên đạn các loại sử dụng cho vũ khí quân dụng, hơn 200 triệu đồng, 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 20 đối tượng trong đó 1 đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Đánh bạc”; 3 đối tượng về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; 12 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương mở rộng triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dùng thắc mắc về yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ mới, Zalo nói gì?

Người dùng thắc mắc về yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ mới, Zalo nói gì? Nổi bật

Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai

Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai Nổi bật

Một Việt Nam sau “sắp xếp lại giang sơn” 2025: Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc!

Một Việt Nam sau “sắp xếp lại giang sơn” 2025: Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc!

08:45 , 28/12/2025
Miền Bắc bất ngờ giảm nhiệt, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Miền Bắc bất ngờ giảm nhiệt, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

08:31 , 28/12/2025
Cận cảnh góc cua hiểm trở trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai

Cận cảnh góc cua hiểm trở trong vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai

08:25 , 28/12/2025
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyền sinh năm 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyền sinh năm 1990

07:45 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên