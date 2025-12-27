Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam nữ kế toán Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1994

27-12-2025 - 21:53 PM | Xã hội

Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tiền thanh toán của khách hàng, Hà và một nhân viên khác đã cấu kết, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của công ty.

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (SN 1995) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994) về tội “Tham ô tài sản", thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.

Báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, các bị can trên bị bắt liên quan đến vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày 28/2/2025, Công ty CityZoo do ông P.S.M (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Thời điểm trên, Huỳnh Văn Lam - nhân viên quản lý, thu hồi công nợ đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền thanh toán công nợ từ khách hàng, quyền hạn được giao trong việc cập nhật, thao tác trên hệ thống phần mềm kế toán của công ty, để câu kết với Nguyễn Thị Thu Hà - nhân viên kế toán chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp.

Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà khi bị bắt giữ (Ảnh: Người lao động).

Cụ thể, theo thuật lại trên tờ Vietnamnet, sau khi nhận tiền thanh toán công nợ từ các nhân viên kinh doanh, Lam và Hà không nộp vào tài khoản của công ty mà giữ lại để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Lam đã lập nhiều bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh sự kiểm tra, phát hiện của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Với thủ đoạn này, hai đối tượng đã chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của công ty.

Tại cơ quan điều tra, Lam và Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra đang mở rộng truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi có mưa trong 2 ngày tới

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi có mưa trong 2 ngày tới Nổi bật

Danh tính 9 người bị thương trong vụ lật xe chở đoàn giáo viên từ Hà Nội đi từ thiện ở Lào Cai

Danh tính 9 người bị thương trong vụ lật xe chở đoàn giáo viên từ Hà Nội đi từ thiện ở Lào Cai Nổi bật

Vụ lật xe chở đoàn giáo viên đi từ thiện khiến 9 người tử vong: Hầu hết nạn nhân sống tại Hà Nội

Vụ lật xe chở đoàn giáo viên đi từ thiện khiến 9 người tử vong: Hầu hết nạn nhân sống tại Hà Nội

21:22 , 27/12/2025
Khởi tố Chi Cục trưởng, Trưởng phòng, Chuyên viên, Giám đốc doanh nghiệp..

Khởi tố Chi Cục trưởng, Trưởng phòng, Chuyên viên, Giám đốc doanh nghiệp..

21:17 , 27/12/2025
Công an TPHCM khởi tố vụ tham ô tại Công ty CityZoo

Công an TPHCM khởi tố vụ tham ô tại Công ty CityZoo

21:09 , 27/12/2025
TPHCM: Trường học cảnh báo khẩn về việc mạo danh học sinh để lừa đảo

TPHCM: Trường học cảnh báo khẩn về việc mạo danh học sinh để lừa đảo

19:56 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên