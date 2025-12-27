Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Nhiều nơi có mưa trong 2 ngày tới

27-12-2025 - 18:00 PM | Xã hội

Một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục gây rét đậm ở Bắc Bộ, mưa rào rải rác tại khu vực Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/12), không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11–14 độ C, vùng núi 8–10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế phổ biến 15–18 độ.

Dự báo rét đậm, rét hại còn kéo dài hết ngày mai tại Bắc Bộ. Từ ngày 28/12, nhiệt độ tăng dần.

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc rét đậm đến hôm nào? - Ảnh 1.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Trung B có mưa, mưa rào rải rác (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác trong 2 ngày tới, mưa chủ yếu tập trung về đêm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 14-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 13-22 độ, có nơi dưới 11 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 14-23 độ, có nơi dưới 11 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Theo Duy Anh

