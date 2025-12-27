Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ lật xe của đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong
27-12-2025 - 17:45 PM |
Xã hội
Như Báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật, khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương nặng hiện đang đưa đi cấp cứu. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn lật xe khiến 9 người tử vong . Video: NDCC
Khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27/12/2025, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật.
Khu vực xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nằm ở đoạn Km35, tuyến Quốc lộ 174 (đoạn nối Quốc lộ 32) thuộc địa bàn xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai).
Hậu quả làm 9 người tử vong (trong đó 8 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đưa đi cấp cứu) và 09 người bị thương.
Hình ảnh chiếc xe xảy ra tai nạn bẹp rúm, biến dạng.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để làm rõ nguyên nhân, điều tra, xử lý theo quy định.
Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã có văn bản hỏa tốc số 339 chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước (thứ hai từ trái sang) đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Xây dựng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương. Tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân. Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông tin danh tính các nạn nhân bị thương 9 người, trong số những người bị thương có 1 người được chuyển về Bệnh viện Nghĩa Lộ và 8 người chuyển về Hà Nội.
Theo Thành Đạt
Tiền Phong
