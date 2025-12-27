Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ lật xe của đoàn thiện nguyện khiến 9 người tử vong

Các lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, Xây dựng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương. Tỉnh Lào Cai cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân. Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông tin danh tính các nạn nhân bị thương 9 người, trong số những người bị thương có 1 người được chuyển về Bệnh viện Nghĩa Lộ và 8 người chuyển về Hà Nội.