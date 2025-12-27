Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính 9 người bị thương trong vụ lật xe chở đoàn giáo viên từ Hà Nội đi từ thiện ở Lào Cai

27-12-2025 - 17:19 PM | Xã hội

Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thương tâm cũng đã được xác định.

Liên quan tới vụ việc đoàn xe đi từ thiện bị lật ngửa, xảy ra lúc 7 giờ 40 phút ngày 27/12 tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, theo nguồn tin trên báo Dân trí, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, tính đến 12 giờ cùng ngày, số người tử vong trong vụ tai nạn đã lên tới 9 người, ngoài ra có 9 người khác bị thương.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết thêm, danh tính các nạn nhân bị thương gồm:

1. Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

2. Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội;

3. Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội;

4. Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội;

5. Nguyễn Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội;

6. Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội;

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TPHCM;

8. Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội;

9. Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 18 người đang trên đường đi làm từ thiện.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chiếc xe bị mất phanh. (Ảnh: Lao Động)

Trước đó, một lãnh đạo tỉnh Lào Cai xác nhận trên báo VietNamNet rằng các cơ quan chức năng đã có báo cáo nhanh về vụ lật xe khách nói trên. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách mất phanh.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe khách mang BKS 29B-614.XX đang chở đoàn từ thiện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh. Khi xe di chuyển xuống đoạn dốc kéo dài thì mất phanh và tự lật. Lúc gặp tai nạn, trên xe có 18 người. Hậu quả khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Một lãnh đạo UBND xã Phình Hồ cũng xác nhận khu vực xảy ra tai nạn có địa hình dốc kéo dài.

Tính đến hiện tại đa có 9 người không qua khỏi.

Báo Người Lao Động cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng huy động tối đa máy móc, nhân lực để cấp cứu người bị thương và đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Thông tin về vụ tai nạn khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót. Trên mạng xã hội, mọi người gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số và cầu mong những nạn nhân bị thương sẽ tai qua nạn khỏi.

Theo Lam Giang

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý Nổi bật

Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát mạnh năm 2025: Nhiều người suy sụp vì “trắng tay“

Cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang bùng phát mạnh năm 2025: Nhiều người suy sụp vì “trắng tay“ Nổi bật

Kết quả xổ số hôm nay, 27-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

Kết quả xổ số hôm nay, 27-12: Xổ số miền Nam - TPHCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

16:59 , 27/12/2025
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID

Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID

16:48 , 27/12/2025
Thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của giám đốc Nguyễn Ngọc Thắng

Thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của giám đốc Nguyễn Ngọc Thắng

15:53 , 27/12/2025
Vụ lật xe ở Lào Cai khiến 8 người tử vong: Đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên, xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ lật xe ở Lào Cai khiến 8 người tử vong: Đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên, xác định nguyên nhân ban đầu

15:16 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên