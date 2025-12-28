Người dùng thắc mắc về yêu cầu cập nhật điều khoản dịch vụ mới, Zalo nói gì?

Nhiều người chia sẻ họ không kịp chuẩn bị tâm lý, bởi Zalo vốn là ứng dụng liên lạc quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trong công việc, học tập và trao đổi hàng ngày. Việc cập nhật điều khoản với lượng thông tin pháp lý nhiều và khá phức tạp khiến người dùng phải dừng lại, đọc và cân nhắc kỹ.

Zalo “bắt buộc” cập nhật điều khoản dịch vụ mới khiến người dùng ngỡ ngàng?

Thông báo xuất hiện ngay khi mở ứng dụng, khiến không ít người phải dừng lại đọc kỹ thay vì bấm qua như thói quen. Trong Điều 5 - Thu thập, Bảo vệ và Sử dụng thông tin người dùng, Zalo cho biết việc đăng nhập đồng nghĩa người dùng chấp thuận để hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến tài khoản. Danh sách thông tin có thể gồm số điện thoại, căn cước công dân, họ tên, email, tuổi, giới tính, hình ảnh cá nhân, mối quan hệ gia đình… Những dữ liệu này vốn được xem là đặc biệt nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Ở Điều 8 - Quyền của chủ thể dữ liệu, người dùng được quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, Zalo có thể từ chối yêu cầu nếu không đáp ứng điều kiện nền tảng đưa ra. Điều khoản cũng nêu rõ việc rút lại sự đồng ý không làm ảnh hưởng đến tính pháp lý của dữ liệu đã xử lý trước đó. Nội dung này lập tức thu hút sự quan tâm lớn, bởi nó đặt ra câu hỏi dữ liệu đã thu thập trước thời điểm người dùng yêu cầu thì sẽ được sử dụng thế nào.

Cùng lúc đó, Điều 14 - Từ chối đảm bảo khẳng định dù Zalo nỗ lực duy trì ổn định hệ thống, ứng dụng có thể không đáp ứng mọi kỳ vọng của người dùng. Quy định này không mới trong các văn bản pháp lý dịch vụ công nghệ, nhưng khi đặt cạnh điều khoản dữ liệu, nó trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận.

Zalo vừa cập nhật điều khoản dịch vụ mới

Trên Threads, hàng loạt bài đăng bày thắc mắc, rằng dữ liệu sẽ được lưu bao lâu, có chia sẻ với bên thứ ba không, căn cước công dân có thực sự cần thiết cho mọi tính năng, cơ chế rút quyền cụ thể ra sao, tiêu chí nền tảng dùng để chấp nhận hay từ chối yêu cầu xóa dữ liệu là gì.

Nhiều người dùng tỏ ra lúng túng, phân vân trước khi bấm chọn tiếp tục. Trạng thái chung có thể thấy rõ là phần lớn không thật sự thoải mái, nhưng vẫn chấp nhận nếu muốn tiếp tục nhắn tin, làm việc hay duy trì liên lạc hàng ngày. Đối với nhiều cá nhân, doanh nghiệp nhỏ,… Zalo lâu nay đã trở thành kênh giao tiếp mặc định, khiến lựa chọn “không đồng ý” gần như không khả thi.

Ở góc độ am hiểu công nghệ, nhiều người nhận định việc ứng dụng yêu cầu người dùng đồng ý với các điều khoản pháp lý trước khi tiếp tục sử dụng là chuyện phổ biến. Thực tế, Facebook, Telegram, TikTok, Gmail hay nhiều dịch vụ trực tuyến khác đều có các điều khoản dài và chi tiết về thu thập dữ liệu, nhưng người dùng thường bỏ qua do ngại đọc hoặc nội dung bằng tiếng Anh khó tiếp cận. Với Zalo, điều khoản trình bày bằng tiếng Việt khiến nội dung rõ ràng, dễ đọc và từ đó thu hút sự chú ý lẫn tranh luận mạnh hơn.

Song song đó, một bộ phận người dùng cho rằng mức độ chi tiết của điều khoản có thể gây hiểu lầm rằng dữ liệu sẽ được thu thập toàn bộ ngay lập tức, dù nhiều quyền truy cập chỉ kích hoạt khi người dùng sử dụng tính năng liên quan.

Trước Zalo, vào năm 2024 Adobe từng vấp phản ứng mạnh khi điều chỉnh điều khoản sử dụng sản phẩm của người dùng để huấn luyện AI, tạo làn sóng phản đối lớn trong cộng đồng sáng tạo. Những sự kiện đó đang góp phần khiến cộng đồng nhạy cảm hơn với các chính sách dữ liệu.

Zalo nói gì?

Phản hồi câu hỏi vì sao cần cập nhật Điều khoản sử dụng trên Báo Người Lao Động, Zalo cho biết đây là nền tảng pháp lý quan trọng, làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động vận hành của ứng dụng và hệ sinh thái dịch vụ.

Điều khoản sử dụng quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà cung cấp và người dùng, đồng thời xác định cách thức cung cấp, tiếp cận và sử dụng dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Zalo, việc cập nhật Điều khoản sử dụng là thông lệ phổ biến đối với các ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý mới, phản ánh các điều chỉnh trong mô hình vận hành, cũng như cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Zalo nhấn mạnh việc cập nhật Điều khoản sử dụng nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.