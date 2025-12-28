Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Miền Bắc được dự báo đón không khí lạnh vào Tết Dương lịch

28-12-2025 - 07:20 AM | Xã hội

Dự báo khoảng ngày 1/1/2026, một đợt không khí lạnh có khả năng tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Đây có thể là đợt rét kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khoảng ngày 1/1/2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc nước ta. Trong ngày và đêm 1/1/2026 sẽ mở rộng ảnh hưởng ra các khu vực của Đông Bắc Bộ. Từ ngày 2/1, không khí lạnh mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó lấn sâu xuống khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ khoảng đêm 1/1/2026, miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét cả ngày lẫn đêm, riêng vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 13-16 độ, cao nhất 18-20 độ, vùng núi nền nhiệt thấp hơn. Đây có thể là đợt rét kéo dài nhiều ngày ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm 1/1/2026 và ngày 2/1/2026, miền Bắc có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc có thể đón mưa rét từ đêm 1/1/2026

Trước khi đón không khí lạnh vào ngày 1/1, từ nay đến hết năm 2025, miền Bắc ấm dần. Trời chỉ còn rét trong ngày 28/12, từ 29-31/12 trời rét về đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm.

Thủ đô Hà Nội ngày 28/12 không mưa, trời rét với nhiệt độ từ 16-23 độ, ngày 29/12 không mưa, nhiệt độ dao động từ 17-24 độ. Ngày 30/12 trời có thể xuất hiện mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18-23 độ. Ngày 31/12 và 1/1/2026, Hà Nội không mưa hửng nắng với nhiệt độ dao động từ 19-25 độ.

Từ khoảng đêm 1/1/2026 đến ngày 2/1, thủ đô Hà Nội chuyển mưa rải rác. Trời rét dài ngày với nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, cao nhất 18-20 độ.

Ngoài ra, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió của dãy Trường Sơn cũng gây mưa cho khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía đông của Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) trong các ngày từ 2-6/1/2026. Tuy nhiên ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc đang trải qua một mùa đông khá ấm với các đợt rét ngắn ngày. Dự báo tháng 1 sẽ là cao điểm của mùa rét năm nay với khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại diện rộng.

