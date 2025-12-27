Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xổ số miền Nam: Chiều 27-12, lộ diện thêm 2 người trúng độc đắc

27-12-2025 - 18:59 PM | Xã hội

Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra người trúng sau một ngày mở thưởng.

Chiều 27-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, trên Facebook của nhiều đại lý vé số đã chia sẻ những thông tin về các chủ nhân may mắn trúng độc đắc vừa đến đại lý đổi thưởng.

Xổ số miền Nam: 2 Người trúng độc đắc Chiều 27 - 12 tại Cần Thơ và An Giang - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh đã lộ người đầu tiên trúng 1 vé. Ảnh: ĐLVS Miền Tây

Theo đó, sau một ngày tìm kiếm, giải độc đắc (dãy số 240831) của vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 26-12, được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn đầu tiên trúng độc đắc 1 tờ vé số Trà Vinh là đại lý vé số Miền Tây ở phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Như vậy, 13 tờ vé số Trà Vinh trúng độc đắc còn lại đang được các đại lý "truy tìm".

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 808318) của vé số Vĩnh Long sau một ngày "bặt vô âm tín" cũng đã được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn đầu tiên trúng độc đắc 2 tờ vé số Vĩnh Long là đại lý Phương Trang ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Như vậy, 12 tờ vé số Vĩnh Long trúng độc đắc còn lại vẫn chưa xác định được người trúng.

Xổ số miền Nam: 2 Người trúng độc đắc Chiều 27 - 12 tại Cần Thơ và An Giang - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long cũng tìm ra người trúng 2 vé. Ảnh: ĐLVS Phương Trang

Rạch Giá được xác định là phường đông dân nhất nước sau sáp nhập. Từ ngày 26-11 đến nay, giải độc đắc của nhiều đài đã trúng tại Rạch Giá đến 5 lần. Nơi đổi thưởng 4/5 giải độc đắc là đại lý vé số Triều Phát.

Theo Thu Tâm

Người lao động

