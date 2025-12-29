Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 285 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

29-12-2025 - 10:39 AM | Xã hội

Tuần từ 19-26/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện và xử lý 285 xe vi phạm giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, trong số 285 xe vi phạm có 128 xe ô tô, 157 xe mô tô, trong đó tập trung ở các lỗi vi phạm như: Vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm vạch kẻ đường, rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái...

Danh sách vi phạm cụ thể như sau:

Xe ô tô vượt đèn đỏ: 23C-025.58; 30G-411.86; 30H-578.08; 98A-128.90; 98A-727.77; 98A-737.37; 98A-761.18; 98C-291.94; 98H-020.40; 98RM-02490; 99A-231.25; 99A-433.96; 99B-140.33; 99C-179.68; 99D-019.51.

Ô tô vượt đèn đỏ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô vi phạm vạch kẻ đường: 12A-251.91; 12C-006.33; 14A-231.99; 19H-046.77; 20H-021.80; 27E-004.56; 29A-055.07; 29C-715.10; 29C-913.73; 29H-965.84;30A-791.57; 30B-200.41; 30G-197.73; 30M-062.49; 30P-6229;34A-938.48;51H-506.11;88A-178.24;98A-043.97; 98A-101.65; 98A-119.30; 98A-181.06; 98A-202.20; 98A-202.84; 98A-206.83; 98A-221.31; 98A-226.19; 98A-246.38; 98A-278.55; 98A-287.18; 98A-417.08; 98A-460.00; 98A-523.21; 98A-656.01; 98A-680.78; 98A-681.62; 98A-710.77; 98A-716.28; 98A-719.11; 98A-748.06; 98A-807.17; 98A-812.47; 98A-849.75; 98A-851.64; 98A-926.53; 98B-021.02; 98B-161.31; 98C-097.58; 98C-136.74; 98C-172.86; 98C-195.62; 98C-254.85; 98C-326.91; 98C-367.64; 98C-372.31; 98H-016.95; 98H-022.43; 98H-045.75; 98LD-005.69;99A-236.38; 99A-257.41; 99A-516.18; 99A-956.19; 99B-115.63; 99B-117.13; 99B-177.45; 99C-352.64.

Ô tô rẽ trái nơi có biển cấm rẽ trái: 29A-341.97; 29C-145.86; 29C-728.68; 29H-038.89; 30A-768.75; 30B-102.61; 30L-041.38; 30U-8891;90A-607.93; 98A-056.27; 98A-237.60; 98A-409.49; 98A-418.99; 98A-600.87; 98A-740.24; 98A-776.07; 98A-923.04; 98A-2099; 98B-061.76; 98H-046.27;99A-268.14; 99A-831.81; 99B-079.20; 99B-122.11; 99C-187.16; 99D-023.74.

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm rẽ trái tại phường Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Ô tô dừng xe dưới gầm cầu vượt: 12A-176.20; 29H-002.51; 29K-043.30; 30E-572.24; 30H-965.01; 30L-509.57; 88C-257.20; 89A-797.15; 89B-019.71;98A-315.61; 98A-566.19; 98A-728.22; 98A-728.69; 99B-129.03.

Ô tô chạy quá tốc độ quy định: 23B-000.87; 98B-147.71; 98C-341.24.

Xe mô tô vượt đèn đỏ: 11AL-009.69; 15AE-062.67; 22AA-186.31; 26B2-622.28; 29L1-317.17;98AA-067.84; 98AA-076.11; 98AA-084.55; 98AA-091.16; 98AA-100.96; 98AA-121.99; 98AA-127.52; 98AA-452.21; 98AB-029.73; 98AG-024.78; 98AH-085.73; 98AK-083.86; 98B1-056.78; 98B1-168.67; 98B1-184.59; 98B1-210.10; 98B1-250.77; 98B1-414.98; 98B1-420.24; 98B1-494.50; 98B1-781.16; 98B1-841.28; 98B1-873.31; 98B1-950.36; 98B2-026.45; 98B2-030.88; 98B2-046.30; 98B2-069.08; 98B2-086.39; 98B2-628.90; 98B2-744.93; 98B2-813.16; 98B2-948.01; 98B3-039.12; 98B3-078.96; 98B3-150.29; 98B3-151.34; 98B3-203.64; 98B3-422.75; 98B3-424.23; 98B3-448.91; 98B3-543.27; 98B3-590.44; 98B3-666.08; 98B3-705.68; 98B3-777.14; 98B3-836.97; 98B3-876.30; 98B3-889.47; 98B3-901.92; 98B3-946.76; 98B3-975.45; 98B3-979.38; 98E1-518.01; 98F1-100.16; 98F1-439.37; 98G1-008.41; 98G1-146.29; 98K1-198.55; 98K1-209.48; 98K1-213.41; 98K1-295.72; 99AA-402.42; 99AA-601.38; 99AA-873.08; 99AA-982.40; 99AA-985.10; 99H1-299.37.

Xe ô tô lấn làn. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Mô tô chạy quá tốc độ quy định: 11G1-008.56;12AA-03468; 12AA-196.07; 12AA-202.72; 12AA-23248; 12AA-24077; 12AA-24321; 12AA-256.38; 12AA-261.59; 12AA-262.78; 12AA-332.72; 12AA-35917; 12AA-507.30; 12BA-040.07; 12B1-031.05; 12B1-17496; 12B1-200.53; 12D1-12843; 12D1-14948; 12D1-186.22; 12D1-25659; 12FA-034.72; 12FA-055.03; 12FA-07319; 12F5-4292; 12F9-8225; 12H1-09587; 12H1-121.77; 12H1-133.80; 12H1-158.35; 12H1-299.76; 12H1-369.32; 12H1-467.15; 12HA-04009; 12HA-079.52; 12HA-105.30; 12HA-110.64; 12HA-117.81; 12K6-6454; 12K8-4456; 12L1-059.75; 12L1-146.98; 12L1-306.29; 12LA-05707; 12P1-163.79; 12P1-172.87; 12S1-114.53; 12SA-03392; 12SA-053.85; 12VA-028.18; 12VA-031.42; 12X1-256.12; 12X1-261.85; 12Z1-039.59;15B3-160.71; 20AC-037.06; 21E1-59257; 24B3-08060; 25M1-099.59; 28G1-369.08; 29V7-602.09; 36AU-050.91; 37AS-011.99; 88C1-315.82;98AE-05277; 98AF-04944; 98B1-401.66; 98B2-445.09; 98B2-452.07; 98E1-855.83; 98F1-04662; 98F8-5982; 98K1-167.99; 98L1-107.49; 98M1-32155; 99AA-873.87.

Khi đến xử lý phạt nguội, người vi phạm cần chuẩn bị giấy tờ:

Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Văn Chương/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
phạt nguội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cận Tết 2026: Hàng triệu người trên cả nước sắp nhận 400.000 đồng tiền mặt, chậm nhất là ngày 31/1

Tin vui cận Tết 2026: Hàng triệu người trên cả nước sắp nhận 400.000 đồng tiền mặt, chậm nhất là ngày 31/1 Nổi bật

3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2026, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng

3 độ tuổi bắt buộc đổi CCCD gấp trong năm 2026, chậm trễ sẽ bị phạt tiền và "đóng băng" tài khoản ngân hàng Nổi bật

‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng

‘Đi chậm thôi bác tài ơi’ – lời kêu cuối trước khúc cua tử thần khiến 9 người thiệt mạng

10:23 , 29/12/2025
Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 56 tỉ đồng trúng ở TPHCM và Vĩnh Long

09:57 , 29/12/2025
Khám xét nơi ở của Đinh Nguyên Kiệt, tạm giữ khẩn cấp bạn gái Mai Thị Kim Chi

Khám xét nơi ở của Đinh Nguyên Kiệt, tạm giữ khẩn cấp bạn gái Mai Thị Kim Chi

08:52 , 29/12/2025
Dự báo thời tiết ngày 29/12: Bắc Bộ có nơi rét dưới 12°C, Trung Bộ mưa rải rác

Dự báo thời tiết ngày 29/12: Bắc Bộ có nơi rét dưới 12°C, Trung Bộ mưa rải rác

08:02 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên