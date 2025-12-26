Cách nhận thông báo phạt nguội từ Camera AI trong 2 giờ ngay trên điện thoại, ai tham gia giao thông cũng đều nên biết

Hệ thống Camera giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được triển khai mạnh mẽ tại các đô thị lớn nhằm phát hiện và xử lý vi phạm giao thông tự động. Sự thay đổi này khiến không ít tài xế mang tâm lý lo lắng, không biết mình có vô tình mắc lỗi hay không và nếu có thì bao lâu mới nhận được thông báo. Để giải quyết nỗi lo này, người dân nên cài đặt ngay hai ứng dụng dưới đây để nhận dữ liệu cập nhật liên tục 24/7.

Ứng dụng VNeTraffic

Giải pháp tối ưu và chính xác nhất hiện nay là ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát triển. Điểm mạnh của ứng dụng này nằm ở sự liên thông dữ liệu trực tiếp với tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Sau khi tải về từ kho ứng dụng và đăng nhập, người dùng không cần nhập liệu thủ công. Hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin phương tiện chính chủ và hiển thị mọi thông báo liên quan trong mục "Lịch sử vi phạm".

Bước 1: Đăng nhập VNeTraffic

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu vi phạm”. => Nhập biển số xe cần tra cứu.

– Lưu ý: Nhập liền mạch, không dùng dấu chấm (.) hoặc gạch ngang (-). Ví dụ: biển số 30-AA123.45 nhập là 30AA12345.

Bước 3: Nhấn "Kiểm tra"

Bước 4: Xem kết quả

Nếu hệ thống trả về thông báo “Hiện tại hệ thống chưa tìm thấy thông tin phạt nguội của phương tiện…”, nghĩa là xe bạn chưa bị ghi nhận lỗi phạt nguội.

Nếu có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết lỗi, địa điểm, thời gian, tình trạng xử lý (đã giải quyết hay chưa).

Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu phạt nguội, VNeTraffic còn được xây dựng như một trợ lý giao thông toàn diện. Người dân có thể thực hiện nhiều tác vụ khác ngay trên ứng dụng như phản ánh vi phạm, quản lý hồ sơ phương tiện, tra cứu thông tin đăng kiểm, trạm thu phí hay tìm kiếm các trạm cứu hộ gần nhất. Đặc biệt, các thông tin về lịch đấu giá và kết quả đấu giá biển số xe cũng được tích hợp minh bạch trên nền tảng này.

MoMo: Chủ động nhận cảnh báo và nộp phạt nhanh chóng

Nếu cần một giải pháp đa năng tích hợp thanh toán, tính năng "Tra cứu & Nhận cảnh báo phạt nguội" trên ví điện tử MoMo là lựa chọn phù hợp. Dữ liệu trên ứng dụng này được đồng bộ từ Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT và Cục Đăng kiểm Việt Nam, đảm bảo tính chính xác cao. Quy trình tra cứu được thiết kế tối giản, người dùng chỉ cần chọn tính năng, nhập biển kiểm soát cùng loại phương tiện để hệ thống truy xuất kết quả ngay lập tức.

Điểm sáng của MoMo nằm ở tính năng "Nhận thông báo tự động". Với mức phí dịch vụ nhỏ khoảng 10.000 đồng/tháng, hệ thống sẽ thay người dùng theo dõi dữ liệu vi phạm hàng ngày. Ngay khi phát hiện lỗi, ứng dụng sẽ gửi cảnh báo chi tiết về thời gian, địa điểm và lỗi vi phạm cụ thể.

Tính năng này giúp chủ xe tránh được tình trạng phát sinh tiền lãi do nộp phạt muộn hoặc gặp rắc rối khi đi đăng kiểm. Bên cạnh đó, sau khi nhận Quyết định xử phạt từ cơ quan chức năng, người dùng có thể thực hiện nộp phạt trực tiếp ngay trên ví điện tử, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại.

Các bước tra cứu phạt nguội trên MoMo

Bước 1: Sau khi mở ứng dụng MoMo, người dùng có thể tìm và chọn tính năng "Tra cứu phạt nguội" trên thanh tìm kiếm.

Bước 2: Nhập thông tin (Biển kiểm soát, Loại phương tiện) và nhấn "Tra cứu".

Bước 3: Hệ thống truy soát và trả kết quả nếu có vi phạm phạt nguội đã được ghi nhận trên dữ liệu của cơ quan chức năng.

Ngoài hai ứng dụng trên, người dân vẫn có thể tra cứu thủ công qua website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc Cục Đăng kiểm. Tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng trên smartphone sẽ mang lại sự chủ động và tốc độ cập nhật nhanh chóng hơn đáng kể trong bối cảnh phạt nguội bằng AI ngày càng phổ biến.