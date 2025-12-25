Cảnh báo tất cả người dân khi dùng ứng dụng Zalo: Cảnh giác tuyệt đối

Trước tình trạng lừa đảo trên môi trường mạng ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi và khó nhận diện, Zalo đã phát đi cảnh báo, đề nghị người dùng nâng cao cảnh giác trước các nội dung quảng cáo mạo danh thương hiệu. Những chiêu trò này đang lợi dụng lòng tin của người dùng để chiếm đoạt tài khoản, dữ liệu cá nhân và thậm chí là tài sản.

Mạo danh “hợp tác với Zalo”, tung mồi nhử nhận thưởng

Theo Zalo, thời gian gần đây xuất hiện nhiều quảng cáo sử dụng tên gọi, logo hoặc giao diện tương tự Zalo để công bố các chương trình “hợp tác” với tổ chức tài chính, nền tảng đầu tư hoặc ứng dụng nước ngoài. Các nội dung này thường kèm theo lời mời gọi cài đặt phiên bản Zalo mới hoặc tải phần mềm “do Zalo cung cấp” để nhận quà tặng.

Không ít quảng cáo còn đưa ra những ưu đãi hấp dẫn như tặng gói Zalo Premium, thưởng tiền điện tử hoặc cơ hội đầu tư sinh lời. Những thông điệp quen thuộc như “cài Zalo phiên bản máy tính để nhận thưởng”, “tải Zalo Desktop nhận 100 USDT” hay “chương trình hợp tác Zalo – cơ hội bước vào crypto” đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Zalo khẳng định, mọi nội dung tự nhận là hợp tác nhưng không thể kiểm chứng trên các kênh chính thức đều tiềm ẩn dấu hiệu mạo danh. Việc người dùng bấm vào đường link lạ, cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc nhập thông tin đăng nhập có thể dẫn đến nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản và rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Nguy cơ mất tài khoản, lộ dữ liệu và khuyến cáo từ Zalo

Một trong những dấu hiệu dễ nhận diện lừa đảo là quảng cáo thường sử dụng các cụm từ như “Zalo hợp tác cùng…”, “nhận thưởng khi cài đặt”, “liên kết tài khoản để nhận quà”, kèm theo tên miền không thuộc hệ thống của Zalo hoặc yêu cầu tải file cài đặt bên ngoài. Zalo nhấn mạnh rằng phiên bản Zalo dành cho máy tính chỉ được cung cấp duy nhất tại địa chỉ chính thức zalo.me/pc .

Hậu quả của việc tương tác với các quảng cáo mạo danh có thể rất nghiêm trọng. Khi tài khoản bị chiếm đoạt, kẻ gian có thể truy cập danh bạ, tin nhắn rồi tiếp tục gửi link lừa đảo đến người thân, bạn bè của nạn nhân, khiến vòng xoáy lừa đảo lan rộng. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, phần mềm độc hại có thể ghi lại thao tác bàn phím, theo dõi ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử, dẫn tới nguy cơ mất tiền.

Trước thực tế đó, Zalo khuyến cáo người dùng nếu vô tình truy cập link nghi ngờ cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đồng thời kiểm tra và đăng xuất khỏi các thiết bị lạ đang đăng nhập tài khoản. Người dùng cũng được khuyên nên chủ động kiểm chứng mọi thông tin liên quan đến thương hiệu Zalo thông qua các kênh chính thức, thay vì tin vào quảng cáo trôi nổi trên mạng.

Trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp, việc nâng cao cảnh giác, kiểm soát thông tin cá nhân và xác thực nguồn tin được xem là “lá chắn” quan trọng giúp người dùng tự bảo vệ mình, không chỉ trên Zalo mà còn trước nhiều rủi ro an ninh mạng khác.