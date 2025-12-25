Bắt và khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Thảo SN 2001

Theo đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua tuyến xe khách Bắc – Nam, ngụy trang trong hộp đựng mỹ phẩm, gồm 2 đối tượng: Hồ Viết Đạo (sinh năm 1995), trú tại xóm 8 Nghi Diên, xã Nghi Lộc và Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 2001), trú tại khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh.

2 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đường dây tội phạm hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, ma túy được "ngụy trang" trong hộp đựng mỹ phẩm; đối tượng lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa liên tỉnh của xe khách chạy tuyến Bắc Nam để gửi và giao nhận "hàng"…

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Vào 15 giờ ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Thần Lĩnh bắt quả tang đối tượng Hồ Viết Đạo, thu giữ 1 thùng xốp bên trong có 5 hộp mỹ phẩm dán mác chữ nước ngoài, chứa 1kg ma túy ketamine.

Mở rộng vụ án, bắt đối tượng Nguyễn Thị Thảo, khám tại nhà riêng, Công an thu giữ 2 túi nilon bên trong có chứa 50g ketamine, 35 viên thuốc lắc.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Chuyên án đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.