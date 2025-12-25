Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt và khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Thảo SN 2001

25-12-2025 - 15:31 PM | Xã hội

Một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức "ngụy trang" trong hộp đựng mỹ phẩm vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa.

Theo đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua tuyến xe khách Bắc – Nam, ngụy trang trong hộp đựng mỹ phẩm, gồm 2 đối tượng: Hồ Viết Đạo (sinh năm 1995), trú tại xóm 8 Nghi Diên, xã Nghi Lộc và Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 2001), trú tại khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh.

Bắt và khám xét nhà riêng của Nguyễn Thị Thảo SN 2001 - Ảnh 1.

2 đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Đường dây tội phạm hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, ma túy được "ngụy trang" trong hộp đựng mỹ phẩm; đối tượng lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa liên tỉnh của xe khách chạy tuyến Bắc Nam để gửi và giao nhận "hàng"…

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Vào 15 giờ ngày 21/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Thần Lĩnh bắt quả tang đối tượng Hồ Viết Đạo, thu giữ 1 thùng xốp bên trong có 5 hộp mỹ phẩm dán mác chữ nước ngoài, chứa 1kg ma túy ketamine.

Mở rộng vụ án, bắt đối tượng Nguyễn Thị Thảo, khám tại nhà riêng, Công an thu giữ 2 túi nilon bên trong có chứa 50g ketamine, 35 viên thuốc lắc.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Chuyên án đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe

Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe Nổi bật

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày Nổi bật

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm tại dự án hơn 606 tỉ đồng ở Đại học Thái Nguyên

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm tại dự án hơn 606 tỉ đồng ở Đại học Thái Nguyên

15:15 , 25/12/2025
Bắt giữ Võ Thị Thu Phương 29 tuổi

Bắt giữ Võ Thị Thu Phương 29 tuổi

15:01 , 25/12/2025
Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố

14:46 , 25/12/2025
VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

14:28 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên