Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Võ Thị Thu Phương 29 tuổi

25-12-2025 - 15:01 PM | Xã hội

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Võ Thị Thu Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lúc 16 giờ ngày 24/12, Công an xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm hơn 13 triệu đồng tại thôn Khánh Thịnh, xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an xã đã cử tổ công tác xuống hiện trường, tiến hành khám nghiệm và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bắt giữ Võ Thị Thu Phương 29 tuổi - Ảnh 1.

Võ Thị Thu Phương khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ cùng ngày – tức chỉ 2 giờ sau khi nhận tin báo – tổ công tác Công an xã đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nghi vấn Võ Thị Thu Phương (29 tuổi, trú thôn Khánh Thịnh, xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xã đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp.

Hiện Công an xã Chiên Đàn đã tiến hành bàn giao vụ việc, đối tượng Thu Phương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý, điều tra xử lý theo quy định.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe

Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe Nổi bật

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày Nổi bật

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố

Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố

14:46 , 25/12/2025
VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

14:28 , 25/12/2025
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Tính, bắt Nguyễn Đức Minh trong chuyên án liên tỉnh đặc biệt lớn

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Hữu Tính, bắt Nguyễn Đức Minh trong chuyên án liên tỉnh đặc biệt lớn

14:15 , 25/12/2025
Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng "vô thời hạn" năm 2026

Trường hợp duy nhất được cấp thẻ Căn cước có giá trị sử dụng "vô thời hạn" năm 2026

13:39 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên