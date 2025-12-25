Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe

25-12-2025 - 13:00 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, xin nghỉ công tác vì lý do sức khỏe và nguyện vọng cá nhân.

Chiều 24/12, Đảng ủy phường Ngọc Hà tổ chức Hội nghị thông báo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường Ngọc Hà công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2021–2026.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều động ông Lê Thanh Nam đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Ngọc Hà.

Ông Nguyễn Công Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà.

Đảng ủy phường Ngọc Hà cũng công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc ông Nguyễn Công Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND phường, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, lý do ông Nguyễn Công Thành xin thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường do tình hình sức khỏe và nguyện vọng cá nhân.

Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Công Thành là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày

Công chức, viên chức nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày Nổi bật

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ quyết định vấn đề công tác nhân sự

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ quyết định vấn đề công tác nhân sự Nổi bật

Bộ Nội vụ thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

Bộ Nội vụ thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

12:48 , 25/12/2025
Khám xét khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành, bắt Sầm Thị Thơm và 41 người khác trong chuyên án đặc biệt lớn

Khám xét khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành, bắt Sầm Thị Thơm và 41 người khác trong chuyên án đặc biệt lớn

12:38 , 25/12/2025
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định là Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định là Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

12:17 , 25/12/2025
Thông tin khẩn về tin nhắn trên Zalo, tất cả người dân cần biết càng sớm càng tốt

Thông tin khẩn về tin nhắn trên Zalo, tất cả người dân cần biết càng sớm càng tốt

11:47 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên