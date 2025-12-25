Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Nội vụ thông báo về lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục

25-12-2025 - 12:48 PM | Xã hội

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 4-1-2026.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương vừa ký ban hành thông báo về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp.

Thông báo được phát đi sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Theo đó, Bộ Nội vụ nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được hoán đổi ngày làm việc từ Thứ sáu ngày 2-1-2026 sang ngày nghỉ hằng tuần Thứ bảy ngày 10-1-2026.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ Thứ năm ngày 1-1-2026 đến hết Chủ nhật ngày 4-1-2026 (làm bù vào Thứ bảy ngày 10-1-2026).

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân, trong đó lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Minh Chiến

Người lao động

