Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định là Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Tại Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, Ban Tổ chức đã Công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định, Ban Chấp hành LĐLĐ TPHCM có 65 Ủy viên, trong đó ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, là Chủ tịch LĐLĐ TPHCM



Các Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM gồm:

1. Ông Võ Khắc Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM



2. Ông Phạm Trọng Nhân - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

3. Ông Lê Văn Hòa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM



4. Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM



5. Ông Đặng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

6. Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

7. Ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM



8. Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

9. Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

10. Ông Nguyễn Tấn Đạt - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM

Ủy viên Ban Thường vụ gồm các ông, bà: Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Thành Đô, Mai Thanh Thảo, Đặng Tấn Đạt, Đào Trần Đông, Nguyễn Văn Hải, Võ Khắc Bình, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Thanh Sơn, Hồ Như Cát Tường.

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM gồm 15 Ủy viên, trong đó ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM được chỉ định là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra gồm các ông: Đào Trần Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TPHCM; Đỗ Văn Bình - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TPHCM; Lê Anh Khoa- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM.

Đại hội cũng đã công bố danh sách 84 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.