"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM?

25-12-2025 - 10:41 AM | Xã hội

Khi bị Công an TPHCM bắt giữ, Được Đất Bắc đã thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản, mong muốn được tha thứ

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phá chuyên án do Hồ Thành Được (SN 1991, tức Được Đất Bắc, quê Đồng Tháp) cầm đầu.

Công an TPHCM đã ra lệnh bắt để tạm giam Hồ Thành Được cùng 19 người khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Qua xác lập chuyên án, Ban Chuyên án xác định Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập ba pháp nhân gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc.

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM? - Ảnh 1.

Được Đất Bắc cùng nhóm đàn em thân cận

Các công ty này tổ chức bộ phận "thu hồi nợ", ký hợp đồng mua bán nợ giả cách để che giấu hành vi đòi nợ thuê trái pháp luật, hưởng lợi từ 10% đến 50% số tiền thu hồi.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Thành Được thừa nhận chính mình là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620.

"Tổng tài" Được Đất Bắc khai gì tại Công an TPHCM? - Ảnh 2.

Được Đất Bắc trên mạng xã hội

"Tôi ký hợp đồng mua bán nợ nhưng thực chất là tôi chỉ đi đòi nợ thôi. Tôi biết từ ngày 1-1-2021 Luật đã cấm đòi nợ thuê cho nên tôi thành lập công ty mua bán nợ để lách luật đi đòi nợ. Hành vi của tôi là cưỡng đoạt tài sản, là hành vi đi đòi nợ thuê", Hồ Thành Được khai nhận.

Hồ Thành Được khai tiếp: "Cụ thể, hợp đồng 500 triệu ở Bình Dương, tôi kéo nhân viên hơi đông đến để gây áp lực tinh thần cho người đang thiếu nợ nhằm mục đích cho họ thanh toán tiền. Sau đó họ sẽ trả tiền cho công ty. Số tiền đó tôi được hưởng 25%. Sau khi tôi làm việc với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM thì tôi thấy hành vi của tôi là sai trái, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi mong được tha thứ"

Quá trình đòi nợ, Hồ Thành Được cùng nhóm đàn em mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, nhiều lần đến nhà con nợ gây áp lực tinh thần, la lối, quay clip đăng mạng xã hội nhằm bôi xấu, ép trả nợ và quảng bá hoạt động. Một số trường hợp còn nhắn tin, gọi điện khủng bố người thân nạn nhân.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TPHCM đồng loạt khám xét 6 địa điểm, bắt giữ nhiều đối tượng, thu 478 hợp đồng mua bán nợ cùng nhiều tang vật. Kết quả điều tra ban đầu làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

