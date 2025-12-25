Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận đơn hàng bất thường, shipper báo công an bắt Cao Thanh Lam sinh năm 2004

25-12-2025 - 10:19 AM | Xã hội

Ngày 17/12/2025, Công an phường Giảng Võ nhận được trình báo của một shipper về việc có nhận được đơn hàng nghi liên quan đến chất cấm.

Công an TP Hà Nội tối 24/12 cho biết, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa đã giữ đối tượng Cao Thanh Lam (SN: 2004, trú tại: Tổ 51, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào hồi 17h45’ ngày 17/12/2025, Công an phường Giảng Võ nhận được trình báo của một shipper về việc có nhận được đơn hàng nghi liên quan đến chất cấm giao về khu vực phường Giảng Võ. Công an phường đã kiểm tra đơn hàng bên trong có 01 lọ nhựa đựng dung dịch màu trắng nghi vấn là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Cao Thanh Lam - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Công an phường đã nhanh chóng xác định người gửi đơn hàng là Cao Thanh Lam (SN: 2004, trú tại: Tổ 51, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội). Đối tượng khai nhận lọ nhựa đựng dung dịch màu trắng bên trong túi hàng đưa cho shipper là ma túy tổng hợp để bán cho khách. Tang vật thu giữ là 03 lọ dung dịch chứa 13 ml ma tuý loại MDMB-INACA và MDMB-4en-PINACA.

Hiện Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ quyết định vấn đề công tác nhân sự

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ quyết định vấn đề công tác nhân sự Nổi bật

Những Luật, Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026

Những Luật, Nghị quyết có hiệu lực từ 1/1/2026 Nổi bật

Hà Nội: Chân dung ba giám đốc sở, ngành vừa được bổ nhiệm

Hà Nội: Chân dung ba giám đốc sở, ngành vừa được bổ nhiệm

10:01 , 25/12/2025
Không khí lạnh sầm sập tràn về, miền Bắc chuyển rét dịp cuối năm 2025: Thời tiết Hà Nội thay đổi ra sao?

Không khí lạnh sầm sập tràn về, miền Bắc chuyển rét dịp cuối năm 2025: Thời tiết Hà Nội thay đổi ra sao?

09:48 , 25/12/2025
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Khiêm, bắt Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Khiêm, bắt Nguyễn Thị Cẩm Nhung

09:22 , 25/12/2025
Chính sách nổi bật về tiền lương, giảm thuế, bảng giá đất... có hiệu lực từ 1/1/2026

Chính sách nổi bật về tiền lương, giảm thuế, bảng giá đất... có hiệu lực từ 1/1/2026

08:59 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên