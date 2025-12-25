Điện Biên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPO - Sáng 25/12, tại Kỳ họp thứ 25, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Điện Biên đã bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Điện Biên đã tiến hành bầu ông Nguyễn Văn Đoạt - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ 4 nghị quyết , trong đó gồm:

Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/1/2026

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đoạt (thứ hai từ trái sang), tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Điện Biên

Bổ sung dự toán kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao, năm 2025.

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 11/9/2025 của HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục các khu đất thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

