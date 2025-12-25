Thu giữ 25 phong bì tiền tỷ đề tên doanh nghiệp tại nơi làm việc của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Lao động Thương binh và Xã hội cũ) và một số doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án, ông Nguyễn Bá Hoan , cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ); Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cùng 7 người bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Các bị can còn lại trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, như Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.

Quá trình điều tra, các bị can và người có nghĩa vụ liên quan nộp khắc phục gần 52 tỷ đồng. Trong đó, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại hơn 15,8 tỷ đồng; cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nộp 6,7 tỷ đồng, vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng nộp hơn 5,1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Hằng nộp 7 tỷ đồng... khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra kê biên 4 bất động sản thuộc sở hữu của vợ chồng bị can Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh trị giá khoảng 220 tỷ đồng, đồng thời đề nghị ngừng giao dịch đối với các bất động sản của Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Khám xét trụ sở Công ty Hoàng Long, cơ quan điều tra thu giữ 39 tỷ đồng, 10 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng...

Nhà chức trách cũng thu giữ tại cơ quan của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 25 phong bì đề tên của các doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền 999.500.000 đồng và 156.100 USD.

Cựu Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội cũ Nguyễn Bá Hoan.

Theo kết luận, Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và có quyền quyết định việc cấp, đổi, thu hồi giấy phép tổ chức người lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

Các doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài phải đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, do Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp.

Quá trình cấp phép, Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo Cục đã gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần; cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý đưa tiền. Các doanh nghiệp cũng có thể đưa tiền hối lộ thông qua bị can Nguyễn Lâm Sơn, luật sư.

Điều tra xác định, năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường xuất khẩu lao động Hàn Quốc theo chương trình Visa E7-3, ông Hoan đã chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp.

Khi triển khai chương trình Visa E7-3, bị can Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long đã đến gặp và nhờ ông Nguyễn Bá Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, ông Hoan được hưởng từ 100 đến 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.

Theo thỏa thuận này, từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan đã hai lần nhận của Hưng tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan còn nhận 50 triệu đồng của Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, khi chỉ đạo phê duyệt nhanh hồ sơ. Các dịp lễ Tết, ông Hoan cũng nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng.

Với Tống Hải Nam, điều tra cáo buộc giai đoạn 2018 đến 2025, bị can chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-3.

Trong đó, Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề "đưa tiền cảm ơn" nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ. Ông Nam đồng ý và đã 5 lần nhận từ cấp dưới tổng số 54.000 USD; nhận của Tổng giám đốc Incoop3 Nguyễn Văn Định 4 lần, tổng 40.000 USD và 20 triệu đồng; nhận của Chủ tịch Sona 80 triệu đồng trong 2 lần.

Ông Nam còn bị cáo buộc nhận gần 3,2 tỷ đồng của Hoàng Long và Sona, Incoop3 vào các dịp lễ tết và nhờ chỉ đạo can thiệp việc khác.

Ngoài nhận tiền liên quan dự án Visa E7-3 đi Hàn Quốc, nhóm ông Hoan còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Từ năm 2018 đến 2025, Cục trưởng Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền "bôi trơn" từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho ông Nam và lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Cơ quan điều tra cho rằng, các bị can đã nhận tổng cộng 15,3 tỷ đồng tiền "bôi trơn" để chạy giấy phép cho 29 doanh nghiệp tương ứng với 30 hồ sơ. Trong đó, ông Hoan nhận 950 triệu đồng, Nam nhận 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thành Hưng (chuyên viên văn phòng Cục quản lý lao động ngoài nước) nhận 3,1 tỷ đồng...

Tổng cộng trong vụ án này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị xác định nhận hối lộ 5,2 tỷ đồng; cựu Cục trưởng Tống Hải Nam nhận 7,9 tỷ đồng..,