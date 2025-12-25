Bắt giam cửa hàng trưởng xăng dầu Võ Thái Huy

Ngày 25/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trên báo Vietnamnet rằng Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thái Huy (sinh năm 1992, trú phường Tuy Hòa), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại miền núi Phú Yên, có trụ sở tại số 109 Nguyễn Trãi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là cơ sở kinh doanh xăng dầu hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, chịu sự quản lý trực tiếp của công ty.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2024, Võ Thái Huy được giao nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại cửa hàng. Ngoài vai trò tổ chức bán xăng dầu, Huy còn trực tiếp theo dõi doanh thu, quản lý công nợ và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bán hàng về công ty theo quy định.

Võ Thái Huy nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Báo NLĐ

Báo Người lao động dẫn báo cáo từ quá trình điều tra xác định, lợi dụng chức vụ được giao, Võ Thái Huy đã chiếm đoạt tiền của khách hàng mua xăng dầu bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Cụ thể, Huy thu tiền mặt hoặc yêu cầu khách hàng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản của doanh nghiệp. Số tiền chiếm đoạt được bị can sử dụng cho mục đích cá nhân, chủ yếu là cá độ bóng đá qua mạng internet, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Để che giấu hành vi phạm tội, Huy đã lập khống nhiều báo cáo thu hồi công nợ, cung cấp cho công ty các biên bản xác nhận công nợ không đúng thực tế. Các tài liệu này được ghi khống thông tin khách hàng, số tiền còn nợ và tình trạng thanh toán nhằm qua mặt công tác kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp.

Bằng các thủ đoạn trên, Võ Thái Huy bị xác định đã chiếm đoạt của công ty tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.