Tin không khí lạnh mới nhất: Nhiều khu vực mưa to đến rất to

25-12-2025 - 18:40 PM | Xã hội

Do tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi giảm xuống dưới 8 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (25/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và hầu hết Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 6-8 độ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn tại khu vực Trung Bộ (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/12

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 11-21 độ, có nơi dưới 9 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 12-21 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 13-22 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 17-27 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối 25/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

