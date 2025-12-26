Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Gia Lai bắt “trùm lâm tặc” Nguyễn Ngọc Lan

26-12-2025 - 06:59 AM | Xã hội

Hiện Nguyễn Ngọc Lan đã được di lý về Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai

Sáng 26-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Lan (SN 1981; trú xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị) – đối tượng bị truy nã về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Công an Gia Lai bắt “trùm lâm tặc” Nguyễn Ngọc Lan sau nhiều năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Lan sau khi bị bắt giữ

Theo hồ sơ, Nguyễn Ngọc Lan giữ vai trò cầm đầu trong 2 vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra vào các ngày 7-4-2019 và 17-2-2021 tại tiểu khu 82, thuộc xã Krong, tỉnh Gia Lai.

Khu vực này do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa quản lý. Khối lượng gỗ bị Lan cùng đồng bọn khai thác trái phép lên đến 26,316 m³, gồm nhiều loại gỗ từ nhóm 1 đến nhóm 7.

Sau khi gây án, Lan bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã đối tượng này.

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Lan đang lẩn trốn tại khu dân cư khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp, TP HCM, nên đã triển khai phương án truy bắt.

Rạng sáng 24-12, khi Lan đang di chuyển về nơi ở, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện Nguyễn Ngọc Lan đã được di lý về Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

