Không khí lạnh tăng cường trở lại ngay ngày đầu tiên của năm mới, miền Bắc mưa to, rét đậm

29-12-2025 - 12:17 PM | Xã hội

Thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào vào ngày 1/1/2026, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng dần và không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 23-26 độ, thấp nhất 17-20 độ C.

Hình thái thời tiết này dự báo kéo dài đến hết ngày 31/12.

Dự báo, khoảng ngày 1/1/2026, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới gây mưa to trở lại cho Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ đêm ngày đầu tiên của năm mới giảm còn 14-17 độ, vùng núi cao dưới 13 độ C.

Từ ngày 2–4/1/2026, khu vực này có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18–22 độ C, có nơi trên 22 độ; thấp nhất 12–16 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Bắc Bộ đón mưa rét, nhiệt độ giảm sâu vào giữa tuần này (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp nghỉ Tết Dương lịch

Từ Thanh Hóa đến TP. Huế:

Ngày 31/12/2025–1/1/2026 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc ngày 1/1/2026 có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 21–24 độ C, thấp nhất 16–20 độ C,

Từ ngày 2–4/1/2026, phía Bắc mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời rét. Nhiệt độ cao nhất 19–23 độ C; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17–20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Ngày 31/12/2025–1/1/2026, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–27 độ C, phía Nam 27-31 độ C; nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C.

Từ ngày 2–4/1/2026, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23–26 độ C, phía Nam 27–30 độ C; thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22–24 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

Từ 31/12/2025–4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24–28 độ C, có nơi trên 28 độ C; thấp nhất 15–19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nam Bộ:

Từ 31/12/2025–4/1/2026, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29–33 độ C, có nơi trên 33 độ; thấp nhất miền Đông 21–25 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

