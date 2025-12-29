Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHQG TPHCM thông báo khẩn cảnh báo tình trạng mạo danh

29-12-2025 - 15:43 PM | Xã hội

Các trang mạo danh yêu cầu ứng viên đóng tiền, tham gia khảo sát và thực hiện thủ tục không đúng với quy trình tuyển dụng chính thức của ĐHQG TPHCM.

Sáng 29-12, trang Fanpage của ĐHQG TPHCM phát đi thông báo khẩn về tình trạng mạo danh ĐHQG TPHCM.

Theo đó, thời gian vừa qua, Fanpage có tên gọi "Tuyển dụng VNU - HCM" và website "VNU - Cùng các em đến trường" đã mạo danh ĐHQG TPHCM để thực hiện các hoạt động tuyển dụng, kêu gọi từ thiện không chính thống.

ĐHQG TPHCM phát thông tin cảnh báo giả mạo - Ảnh 1.

ĐHQG TPHCM phát thông tin cảnh báo giả mạo - Ảnh 2.

ĐHQG TPHCM phát thông tin cảnh báo giả mạo - Ảnh 3.

Đáng nói, Fanpage "Tuyển dụng VNU - HCM" có gần 9.000 người theo dõi còn sử dụng tên gọi, logo và hình ảnh của ĐHQG TPHCM, gây hiểu nhầm nghiêm trọng trong cộng đồng. Bài viết đăng tải đầu tiên của trang này vào ngày 26-11-2025.

Các trang mạo danh đã yêu cầu ứng viên/người truy cập đóng tiền, tham gia khảo sát và thực hiện một số thủ tục không đúng với quy trình tuyển dụng chính thức của ĐHQG TPHCM, cũng như kêu gọi quyên góp không đúng sự thật.

ĐHQG TPHCM khẳng định: "Đây là hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và vi phạm pháp luật hiện hành".

ĐHQG TPHCM khuyến cáo phụ huynh, sinh viên và cộng đồng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và không tham gia bất kỳ hoạt động nào từ những trang fanpage/website mạo danh.

Toàn bộ thông tin chính thức chỉ được đăng tải trên website và Fanpage chính thống của ĐHQG TPHCM.

Theo Huế Xuân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Hàng triệu người dân trên cả nước sẽ được tặng từ 500.000 tới 2.500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026

Tin vui: Hàng triệu người dân trên cả nước sẽ được tặng từ 500.000 tới 2.500.000 đồng tiền mặt dịp Tết Nguyên đán 2026 Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2026

Tin vui cho hàng triệu người dân TP.HCM vào đúng dịp Tết Dương lịch năm 2026 Nổi bật

Công an vào cuộc điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Công an vào cuộc điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

14:59 , 29/12/2025
Lưu ý đi lại trong đêm 30 và 31-12 ở Đồng Nai

Lưu ý đi lại trong đêm 30 và 31-12 ở Đồng Nai

14:33 , 29/12/2025
Bắt 'bà trùm' Lương Trần Thùy Trang 30 tuổi, cầm đầu đường dây quy mô lớn trải rộng từ Campuchia về Việt Nam

Bắt 'bà trùm' Lương Trần Thùy Trang 30 tuổi, cầm đầu đường dây quy mô lớn trải rộng từ Campuchia về Việt Nam

14:07 , 29/12/2025
Loạt tin vui cho hàng triệu người dân ngay từ 1/1/2026: Chính sách mới về tiền lương, thuế, đất đai chính thức được áp dụng

Loạt tin vui cho hàng triệu người dân ngay từ 1/1/2026: Chính sách mới về tiền lương, thuế, đất đai chính thức được áp dụng

13:25 , 29/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên