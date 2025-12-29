Cận cảnh làn đường "đặc biệt" trên đại lộ Mai Chí Thọ: Xe máy "lớ ngớ" đi vào sẽ bị phạt

Xe máy lưu thông vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức cũ) có thể bị xử phạt theo quy định.
Trao đổi với báo Người Lao Động sáng 29-12, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết phần làn xe đạp được cải tạo trên vỉa hè sẽ được lắp đặt biển báo cấm xe máy. Trường hợp xe máy đi vào làn này có thể bị xử phạt.
Đối với các đoạn làn xe đạp bố trí dưới lòng đường, chủ yếu tại những vị trí qua cầu, đơn vị thi công sẽ sơn vạch màu đỏ, kẻ vạch đứt, giúp các phương tiện dễ nhận biết, hình thành thói quen ưu tiên cho xe đạp khi tham gia giao thông.
Cận cảnh làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ chuẩn bị hoàn thành:
Cận cảnh làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ chuẩn bị hoàn thành - CLIP: NGỌC QUÝ
Làn đường uốn lượn dưới hàng cây xanh trên vỉa hè, sau đó dẫn xuống lòng đường, tách biệt hoàn toàn với ô tô và xe máy