Bắt Lê Văn Tiền sinh năm 2005
Đối tượng Lê Văn Tiền cùng 2 người khác vừa bị Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Ngày 26/12 vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Hoàn Long đã phát hiện bắt giữ 3 vụ ma tuý trên địa bàn, cụ thể:
Hoàng Văn Dũng, SN: 1996, ở phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An bị bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,267g ma tuý, loại Methamphetamine vào ngày 15/12.
Triệu Văn Hùng, SN: 1997, ở xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên bị bắt quả tang khi đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,275g ma tuý, loại Methamphetamine vào ngày 23/12,
Đến ngày 23/12, Công an xã Hoàn Long tiếp tục bắt quả tang Lê Văn Tiền, SN: 2005, ở thôn Từ Tây, xã Việt Yên khi đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,851g Ketamine.
Hiện, Công an xã Hoàn Long vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
